TVアニメ「名探偵コナン」放送30周年を記念して、9月26日より、原作コミック106巻に収録された人気エピソード「茜色の千秋楽」を3週連続で放送する。

『名探偵コナン』の最新画像をまとめて見る

人気エピソード「茜色の千秋楽」

9月26日よる6時 ：「茜色の千秋楽（初日）」

：「茜色の千秋楽（初日）」 10月3日よる6時 ：「茜色の千秋楽（前楽）」

：「茜色の千秋楽（前楽）」 10月10日よる6時 ：「茜色の千秋楽（大楽）」

大阪の「浪速芸術劇場」を訪れたコナンたちは、小五郎と平次をモデルにした舞台を観劇する。終演後、浪速ハルカスの展望フロアから見える夕陽が「告白絶景ポイント」だと聞いた平次は、和葉へ思いを伝えることを決意。しかし、かつて“傀儡の悪魔”と呼ばれた演出家の死をきっかけに関係者が不幸に見舞われてきた舞台で、呪いをなぞるような連続殺人事件が起きる。

公開されたメインビジュアルには、逆さまに空から落下するかのような「浪速ハルカス」と、その前で帽子をかぶり直す平次、平次を振り返って見つめる和葉が描かれた。平次は事件を解決し、和葉に告白できるのか。

京まふステージ＆あべのハルカスのコラボ企画も

9月19日には、「京都国際マンガ・アニメフェア2026(京まふ)」で、TVアニメ「名探偵コナン」30周年記念ステージを実施。服部平次役の堀川りょう、遠山和葉役の宮村優子が登壇し、「30号殺人事件」と「茜色の千秋楽」に関する新情報を発表する。ステージの模様は【アニメ】名探偵コナン公式YouTubeチャンネルでも生配信される。

また、あべのハルカスの展望台・ハルカス300では、「浪速ハルカス登場記念キャンペーン」を9月18日から11月29日まで実施。「茜色の千秋楽」に、あべのハルカスをモデルにした浪速ハルカスが登場することを記念したもので、ハルカス300やあべの・天王寺エリアを巡りながら「名探偵コナン」の世界観を楽しめる。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996