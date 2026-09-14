近鉄不動産は、展望台「ハルカス300」で開催中のTVアニメ『名探偵コナン』とのコラボイベントにおいて、新たに「浪速ハルカス登場キャンペーン」を9月18日から11月29日まで実施すると発表した。

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現在、あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボイベント「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台(ハルカス)」を開催している。今回の追加企画は、アニメ『名探偵コナン』のエピソード「茜色の千秋楽」において、あべのハルカスをモデルとした「浪速ハルカス」が登場することを記念して実施される。

キャンペーンでは、あべの・天王寺エリアを巡るキーワードラリーを開催。参加者は各施設を周遊しながらキーワードを集め、正解するとオリジナルステッカーを受け取ることができる。

オリジナルステッカー

また、「浪速ハルカス」が登場するアニメエピソードに関連したフォトスポットを設置するほか、SNSフォロー＆リポストキャンペーンも実施。さらに天王寺公園エントランスエリア「てんしば」では、「OSAKAモニュメント」の期間限定デザインやデジタルARフォトスポットなど、エリア全体で作品の世界観を楽しめる企画を展開する。

「茜色の千秋楽」フォトスポット

SNS フォロー＆リポストキャンペーン「茜色の千秋楽キービジュアルアクリルボード」(抽選で20名限定)

てんしば「OSAKAモニュメント」

デジタルARフォトスポット

このほか、「ハルカス300」ではアニメ特別企画の追加展示や新たなグッズ販売も予定。秋以降にはさらなるコンテンツ追加も予定されており、アニメの舞台となった「あべのハルカス」や周辺施設を巡りながら、「名探偵コナン」の世界をより深く体験できるイベントとなる。

トレーディングホロカード マネーデフォルメ各440円全11種

■アクリルキーホルダー マネーデフォルメ各770円全7種



ジオラマアクリルスタンド メモリアルデフォルメ各1,320円全2種

台紙付きクリアカード メモリアルデフォルメ各660円全2種



開催概要