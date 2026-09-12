東映特撮ファンクラブ(TTFC)では、新番組『仮面ライダーマイス』に登場する「十二支」の裏側をのぞき見できるTTFC補完シリーズ最新作『仮面ライダーマイス 十二支十色』の第1話を9月12(十二)日より会員見放題配信する。

また、「一話 十二支のおはなし」は東映特撮YouTube Officialでも無料配信を実施。そして本シリーズの魅力を先出しでわかる予告映像第2弾も合わせて配信中だ。

バラエティ番組風ドラマで「十二支」たちの生態を観察

TTFC補完シリーズ最新作『仮面ライダーマイス 十二支十色』最大の特徴は“バラエティ番組風”のドラマ構成。テレビシリーズ本編には登場していない謎の男マキト・マサミカがスタジオMCとなって毎回、『仮面ライダーマイス』に登場するキャラクターたちをゲストに迎えつつ、一緒に「十二支」たちの生態を観察していく。

マキトを演じるのは、『仮面ライダーガヴ』で「ニエルブ・ストマック」役を演じたことも記憶に新しい滝澤諒だ。

「一話 十二支のおはなし」では意外と知らないかもしれない「そもそも十二支って何?」という疑問を、音澄 宙(演：秋谷郁甫)や十二支同盟が解説。どうやって「十二支」は決まったの?子(ね)から始まるのはどうして?猫が十二支じゃないのはなんで? など、十二支の動物たちが決まるまでの裏側を語る。

また、9月13日には、『仮面ライダーマイス』テレビシリーズ本編第2話の放送直後となる9時30分から『十二支十色』の「二話 十二支ファッションチェック(1)」を配信する。

「二話」以降も、多彩なキャラクターたちの衣装の解説や、心温まる(?)ホームドラマなど、いろいろなバリエーションのコンテンツが用意されるという。

『仮面ライダーマイス 十二支十色』は「二話」以降、9月13日よりテレビ放送休止の週を除く毎週日曜午前9時30分よりTTFC会員見放題を配信する。

『マイス』湊P×『オメガホーン』久慈Pコラボコメンタリーも

9月13日午前9時30分から、『マイス』のプロデューサーの湊 陽祐と、『角醒ハンター オメガホーン』チーフプロデューサーの久慈麗人の“同学年コンビ”による、それぞれの第1話のコラボコメンタリーもTTFCにて同時配信する。

『マイス』の「一話」では湊Pが久慈Pをゲストに迎えて、『オメガホーン』の「第壱話」では久慈Pが湊Pをゲストに迎えて、それぞれコメンタリー。湊Pから見た『オメガホーン』の凄さとは、また久慈Pから見た『マイス』はどういう作品なのか? そしてあの先輩プロデューサーについても話題が飛び……。好評ならば別の作品でもプロデューサーコラボコメンタリーが実現するかもしれないという。

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