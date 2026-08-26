BANDAI SPIRITSの「TAMASHII NATIONS」公式Xアカウントは8月26日、「S.H.Figuarts 仮面ライダーマイス」の商品化決定を告知した。詳細な発売時期や価格は明らかにされておらず、「COMING SOON...」として続報を予告している。

令和仮面ライダーシリーズ第8作『仮面ライダーマイス』は、9月6日からテレビ朝日系で毎週日曜午前9時に放送がスタートする。今回、放送に先駆けて公開されたビジュアルでは、「仮面ライダーマイス」の特徴的なデザインを確認できる。

SNSでは「何としてもお迎えしマイス」「ビジュいいから早く欲しいから有難い!」「マイス絶対買う! でも12人全員は大変だなあ」といった反応が見られ、投稿は公開後に4,000件を超えるいいねを集めるなど話題となっている。

今回発表された「S.H.Figuarts 仮面ライダーマイス」、今後発表される予約開始日や商品仕様にも注目が集まりそうだ。