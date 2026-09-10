映画『ゴジラ-0.0』の公開までいよいよ2カ月を切り、ファンの期待が日に日に高まっています。そんな中、9月11日より発売される『ゴジラ-0.0』ムビチケ前売券の詳細が明らかに。あまりに衝撃的なビジュアルに、SNSで大きな注目を集めています。

こちらが話題のムビチケ前売券「劇場スケール巨大ムビチケ」です。実はこのムビチケ、その名の通り、実際に劇場で使用される装飾物と同じ横3,600mm×縦1,800mmの巨大なムビチケなんです! 駅やビルなどにどーんと貼られている迫力のビジュアルを、自宅の壁で再現できちゃうなんて、すごくないですか!!

しかも、素材には、屋外広告などにも使用される頑丈なターポリン素材を採用。さらに、裏面には『ゴジラ-0.0』を鑑賞できるムビチケ情報(購入番号・暗証番号)を記載したシールが貼られているのだとか。通常のムビチケ前売券(オンライン)と同様に、映画館の座席指定が可能で、シールは剥がすこともできるそうです。

価格は、ムビチケ代1,500円と送料込みで2万6,900円。ちなみに、「欲しいけど飾るとこがない!」という方のために、横1,800mm×縦900mmの1/2サイズも用意されており、こちらは9,800円となっています。

SNSでは、「これは面白いwwwサイズもすごいが金額もすごい!」「前売り券発売の時期に来たか〜 いよいよだなや」「きっと何十回もリピートするし 10枚くらいは買っておこう」「3万円コースほしいけど、飾るとこないwww」「巨大ムビチケやばすぎるwww」「巨大ムビチケってなんだ?!?!?!」などなど、驚きと期待の声が続々と。公開日が待ちきれませんね。

販売期間は9月11日(14時)～9月27日。予定枚数に達し次第、販売終了となってしまいますので、悩んでいる暇はありません。どうぞお早めに!!

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