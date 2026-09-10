映画『ゴジラ-0.0』の公開までいよいよ2カ月を切り、ファンの期待が日に日に高まっています。そんな中、9月11日より発売される『ゴジラ-0.0』ムビチケ前売券の詳細が明らかに。あまりに衝撃的なビジュアルに、SNSで大きな注目を集めています。
こちらが話題のムビチケ前売券「劇場スケール巨大ムビチケ」です。実はこのムビチケ、その名の通り、実際に劇場で使用される装飾物と同じ横3,600mm×縦1,800mmの巨大なムビチケなんです! 駅やビルなどにどーんと貼られている迫力のビジュアルを、自宅の壁で再現できちゃうなんて、すごくないですか!!
しかも、素材には、屋外広告などにも使用される頑丈なターポリン素材を採用。さらに、裏面には『ゴジラ-0.0』を鑑賞できるムビチケ情報(購入番号・暗証番号)を記載したシールが貼られているのだとか。通常のムビチケ前売券(オンライン)と同様に、映画館の座席指定が可能で、シールは剥がすこともできるそうです。
価格は、ムビチケ代1,500円と送料込みで2万6,900円。ちなみに、「欲しいけど飾るとこがない!」という方のために、横1,800mm×縦900mmの1/2サイズも用意されており、こちらは9,800円となっています。
SNSでは、「これは面白いwwwサイズもすごいが金額もすごい!」「前売り券発売の時期に来たか〜 いよいよだなや」「きっと何十回もリピートするし 10枚くらいは買っておこう」「3万円コースほしいけど、飾るとこないwww」「巨大ムビチケやばすぎるwww」「巨大ムビチケってなんだ?!?!?!」などなど、驚きと期待の声が続々と。公開日が待ちきれませんね。
販売期間は9月11日(14時)～9月27日。予定枚数に達し次第、販売終了となってしまいますので、悩んでいる暇はありません。どうぞお早めに!!
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9月11日(金)14時より— 『ゴジラ-0.0』【公式】 (@g_minus_zero) September 7, 2026
『ゴジラ-0.0』前売券の発売が決定。
ムビチケ前売券、グッズ付きムビチケ前売券など詳細は下記よりご確認ください！https://t.co/lrHVeIE6WS#ゴジラマイナスゼロ
11月3日(火・祝)日本公開 pic.twitter.com/DJ4CxqK0vc