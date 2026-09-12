メガハウスは、『帰ってきたウルトラマン』より「Ultimate Article 帰ってきたウルトラマン」(36,080円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

2027年2月発送予定「Ultimate Article 帰ってきたウルトラマン」(36,080円)

迫力の40㎝スケール！ライト＆サウンドギミック内蔵のリアルフィギュア「Ultimate Article」シリーズに、放映から55周年を迎え、今なお根強い人気を誇る「帰ってきたウルトラマン」がいよいよ登場。

円谷プロLSS(Light Sculpture Studio)監修協力。シリーズ初期に使用されたスーツの細部表現、独特のスタイルなどを忠実に再現しており、臨場感を演出するライト＆サウンドギミックが搭載されている。

スイッチON1では変身音SEと同時に目とカラータイマー(青)が点灯。続いて、おなじみのBGM「ウルトラマン登場」「夕日に立つウルトラマン」を再生する。ON２に切り替えるとカラータイマー(赤点滅)と連動したタイマー音が約20秒間鼓動後、必殺技「スペシウム光線」のSEを発動。ウルトラマンのボイス音も収録されている。

本体オプションアームの交換により「ファイティングポーズ」「スペシウム光線」2種類のポージング再現のほか、製品には18話より登場した必殺武器「ウルトラブレスレット」付き左グローブも付属し、好みによって交換が可能な仕様となっている。そのほか、台座用ステッカー2種(作品ロゴ・ウルトラサインロゴ)が付属する。

(C)円谷プロ