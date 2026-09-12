TVアニメ「名探偵コナン」放送30周年特別企画「名探偵コナン 30号殺人事件」のメインビジュアルと「全員出動PV」が公開された。主題歌は倉木麻衣の新曲「ハレルヤ」に決定した。

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16人が集結する「30号殺人事件」

「30号殺人事件」は、9月25日21時より金曜ロードショーで放送される、約10年ぶりの2時間スペシャル。公開されたメインビジュアルには、江戸川コナンをはじめ、事件に挑む総勢16人のキャラクターが描かれている。

物語は、「東都タワー」をデザインした新一万円札の発行で世間が沸くなか、殺人事件の現場から偽造された新一万円札が見つかるところから始まる。今回の偽札は日本で30番目に発見された偽造紙幣であることから、事件は「30号事件」、偽札は「ウルトラ30」と命名された。

新紙幣の偽造・流通という国家規模の危機に、コナンや服部平次、警視庁捜査一課、公安、各地の県警メンバーが集結。コナン史上最大級のオールスターキャストで事件に挑む。

主題歌「ハレルヤ」は、「30号殺人事件」のために倉木麻衣が書き下ろした新曲。倉木が「名探偵コナン」シリーズの楽曲を担当するのは、本作で29曲目となる。配信シングルは9月25日にリリース予定だ。

倉木麻衣

倉木麻衣コメント

主題歌を担当させていただくことになり、嬉しく光栄です！私なりに、2時間スペシャルとして、愛と感謝を込めて、コナンに対する熱い想いをぶつけてみました！名探偵コナンが放つ愛のメッセージにもあるように、どんな環境や状況でも、諦めそうなときにも、自分自身を信じて、すべてを受け入れて愛して、ありのままで在ること自体が唯一無二で輝いている星だぜ！疎外感からくる憎しみ苦しみ悲しみではなく、心を開いて、みんな同じ"孤独"から気づく愛を感じて、見える世界を一緒にハレルヤにしようぜ！というメッセージを込めて制作しました。いつも歌もお楽しみくださり、本当に、ありがとうございます。名探偵コナンを愛する皆さんの愛に溢れたコナン愛の温かさや純粋な気持ちも愛おしく思っております。私も名探偵コナンの世界の一部になれるように、愛から生まれた「ハレルヤ」という光が届いたら嬉しいです。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2026