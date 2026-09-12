「これヤバいぞ!」「爆裂うますぎてイイじゃん!」――きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』2時間SP(19:00～)では、M!LKの曽野舜太と吉田仁人が「日本全国 道の駅伝!」に登場。能登半島で売上No.1商品を探しながら、次の道の駅を目指す。

M!LK曽野舜太＆吉田仁人、能登半島で売上No.1探し

「日本全国 道の駅伝!」は、道の駅で売られている商品の中から直近1カ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」で出た目の数だけ次の道の駅へ進む企画。第21走者となった曽野と吉田は、前回、M!LKメンバーの塩崎太智の力を借りながら見事1位を的中。今回は道の駅「とぎ海街道」からスタートする。

ランキングを予想する上で重要となる店舗入り口には、活サザエが入った水槽が。曽野と吉田は「もう早速!」「これヤバいぞ!」と、いきなり1位候補を発見する。しかも、その値段は「とんでもない破格」「おにぎりより安い」という安さ。早くも期待が高まる中、駅長のはからいで、さばいたばかりのサザエの刺身を試食させてもらうことに。

「刺し身で食べるの初めて」という吉田は「歯ごたえスゴ」と感激。曽野も「爆裂うますぎてイイじゃん!」と、そのおいしさを表現する。

さらに、近くの海岸で獲れるさくら貝を使った美しい工芸品の売り場では、“名探偵”吉田が冷静に推理を展開。しかし、2人は「初心に返ってみよう」と、入り口から改めて商品を見直すことにする。

そこで目に入ったのが、売れ筋の特産品「さざえ最中」。試食すると、「おー!」「何これ!?」と、これまで味わったことのない新食感に驚く。

近くにある“世界一長いベンチ”では、アニメ仲間だという集団に1位予想をインタビュー。そして今回も、塩崎にテレビ電話をつなぎ、助言を求める。果たして塩崎は何を予想するのか。そして2人は再び売上No.1を当て、能登半島を先へ進むことができるのか。

所ジョージ、“幻のウニ”の値段に「なめてたー!」

「所ジョージが行く! ダーツの旅!」では、所ジョージが愛媛県伊方町の三崎地域へ。四国の最西端、日本一細長い佐田岬半島に位置する地域で、地元の人々と触れ合う。

駐車場で出会った女性から名産品がウニだと聞き、その女性が働く加工場を訪れると、希少で高価だという“赤ウニ”を発見。1粒の値段を予想した所は、実際の金額を聞いて「なめてたー!」と驚く。

赤ウニのオスとメスを試食すると、「美味しい。最高級って言ってるだけある」と絶賛。さらに、所の来訪を聞いた農協の人から、清見タンゴールの中でも糖度の高いものだけを使用した限定ジュースをプレゼントされ、「すごい! ずっと飲める」とあっという間に飲み干す。

人気観光施設では、卒業後に町を離れて医療系の道へ進むという男子高校生2人から、「所さんが人生で一番よかったなと思う経験は何ですか?」という質問も。所が2人に贈る言葉にも注目だ。

“婚活プロ”女性と別居婚夫婦の人生をドラマ化

「結婚式の旅」では、挙式を予定しているカップルの出会いから結婚に至るまでを本人主演でドラマ化し、そのVTRを披露宴で上映する。

今回の主役は、出会って1年以内に婚姻届を提出し、現在は別居婚をしている北海道在住の39歳女性と山梨在住の40歳男性。

助産師として働く新婦は、「これまで出会った男性は300人以上」という“婚活プロ”。それでも結婚に至らなかった背景には、過去の悲しいトラウマがあったという。

一縷の望みをかけて願掛けに訪れた神社で運命の出会いを果たした2人だが、結婚までには家族や仕事など、別居婚を選択することにつながるさまざまな出来事が。再現ドラマには、2人に運命の出会いをもたらす“神様”も登場する。