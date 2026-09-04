世界トレンド1位の反響を受け、早くも第2弾――。TBSの10月改編説明会が4日、東京・赤坂の同局で行われ、M!LKの冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』が、10月6日(22:00～22:57)に放送されることが発表された。

4～59歳男女視聴率で好成績

同番組は、全国の視聴者から寄せられた「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の5人が全力で挑むバラエティ。7月7日に放送された第1弾には、全国から1,300件を超えるミッションが寄せられ、その中から選ばれたテーマにM!LKが体当たりで挑戦した。

放送中にはXの「#MILKの爆裂ミッション」が世界トレンド1位を獲得。さらに、TBSが重視する4～59歳男女の個人視聴率「LTV4-59」でも4.2％を記録し、今回の第2弾につながった。

「答えが出るまで終わらない」

第2弾でも、視聴者から募集した“爆裂ミッション”をメンバーが検証する。

特徴は「答えが出るまで終わらない」というルール。単に結果だけを紹介するのではなく、M!LKが情熱と汗を注ぎ、日本全国にある謎や疑問へ挑む過程を“ドキュメンタリーさながらのガチ感”で追いかけていく。

音楽活動や俳優業など、それぞれ幅広い分野で活躍する5人が、今度はどんな無理難題に体当たりで挑むのか。