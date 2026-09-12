タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。“花の82年組”にまつわるエピソードを明かした。

関根勤

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関根勤が松本明子から聞いた“花の82年組”への思いを明かす

この日の動画で、1982年に歌手デビューした早見優の同期について話題になると、早見は松本伊代、堀ちえみ、小泉今日子、中森明菜、三田寛子ら“花の82年組”の名前を挙げる。

すると関根は、翌1983年にデビューした松本明子について、「あの人ね、泣きながら笑いながら僕にしゃべるんですよ」と切り出し、「もう本当にね、82年組が邪魔だった」「売れてて」「次の年頑張ろうと思っても、どんどんスターになっていくから、蓋閉められてました」といったふうに松本が話していたことを明かした。

一方、早見が「でもね、今ネタで」と前置きしながら、83年組について「めちゃめちゃ仲いいんですよ」と説明。松本や小林千絵、大沢逸美、木元ゆうこらが一緒にコンサートを行っていることにも触れると、関根は、「やっぱりね、つらかった思い出が(みんなを)くっつけたんですよ(笑)」とコメント。早見は笑いながら「いやいや」と返し、「だからいつも松本伊代ちゃんと『仲がいいよね〜』『うらやましい』って言うんですよ。私たちも仲いいんですけど」と話していた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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