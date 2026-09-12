タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。“花の82年組”にまつわるエピソードを明かした。

関根勤

関根勤が松本明子から聞いた“花の82年組”への思いを明かす

この日の動画で、1982年に歌手デビューした早見優の同期について話題になると、早見は松本伊代、堀ちえみ、小泉今日子、中森明菜、三田寛子ら“花の82年組”の名前を挙げる。

すると関根は、翌1983年にデビューした松本明子について、「あの人ね、泣きながら笑いながら僕にしゃべるんですよ」と切り出し、「もう本当にね、82年組が邪魔だった」「売れてて」「次の年頑張ろうと思っても、どんどんスターになっていくから、蓋閉められてました」といったふうに松本が話していたことを明かした。

一方、早見が「でもね、今ネタで」と前置きしながら、83年組について「めちゃめちゃ仲いいんですよ」と説明。松本や小林千絵、大沢逸美、木元ゆうこらが一緒にコンサートを行っていることにも触れると、関根は、「やっぱりね、つらかった思い出が(みんなを)くっつけたんですよ(笑)」とコメント。早見は笑いながら「いやいや」と返し、「だからいつも松本伊代ちゃんと『仲がいいよね〜』『うらやましい』って言うんですよ。私たちも仲いいんですけど」と話していた。