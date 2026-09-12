元プロ野球選手の福留孝介氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「野球界のレジェンド・福留孝介さんが初登場! 憧れの名選手も明かす俺のベストナイン!!」に出演。現役時代に憧れていた前田智徳氏について語った。

福留孝介氏が「この人になりたい」と思った選手

現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、3番・ライトに前田氏を選出した福留氏。前田氏について、「僕がプロ野球をずっとやってる中で、この人になりたい、この人の打ち方をそのまましたいと思う」と明かす。

その憧れは強く、広島がナゴヤドームを訪れた際には、「前田さんのバッティング練習の時間だけは、ベンチのところか後ろの部屋から、ずっとティーからバッティング終わるまでずっと見てました」と、前田氏の打撃練習を見続けていたという。

時間があり、タイミングが合えば自分から聞きに行きたいと思っていたものの、当時の前田氏について「本当にもう『近寄るな』っていう(雰囲気)」と福留氏。「なぜこう片手でまず練習を始めるのかとか、いろんなことを聞けない分、自分で毎日いろいろ考えて」と、前田氏の練習を観察しながら自身で考えていたことを振り返った。

さらに、前田氏の技術のなかでも特に欲しかったものとして、左投手が投じた内角へのシュート回転したボールや、抜けて体に近づいてくるようなボールへの対応を挙げる。

福留氏によると、前田氏はそうしたボールを「避けない」といい、「あれをポール際にホームラン」と説明。「あの技術が欲しくて」「ここがもう怖くなくて打てるようになったら……」と絶賛した。そして、「だから、(前田さんに)なれるんだったら、前田さんと1日、2日変わってみたかった」と話すほど、前田氏の打撃への憧れを口にしていた。