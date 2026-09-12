元プロ野球選手の福留孝介氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「野球界のレジェンド・福留孝介さんが初登場! 憧れの名選手も明かす俺のベストナイン!!」に出演。現役時代に憧れていた前田智徳氏について語った。
福留孝介氏が「この人になりたい」と思った選手
現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、3番・ライトに前田氏を選出した福留氏。前田氏について、「僕がプロ野球をずっとやってる中で、この人になりたい、この人の打ち方をそのまましたいと思う」と明かす。
その憧れは強く、広島がナゴヤドームを訪れた際には、「前田さんのバッティング練習の時間だけは、ベンチのところか後ろの部屋から、ずっとティーからバッティング終わるまでずっと見てました」と、前田氏の打撃練習を見続けていたという。
時間があり、タイミングが合えば自分から聞きに行きたいと思っていたものの、当時の前田氏について「本当にもう『近寄るな』っていう(雰囲気)」と福留氏。「なぜこう片手でまず練習を始めるのかとか、いろんなことを聞けない分、自分で毎日いろいろ考えて」と、前田氏の練習を観察しながら自身で考えていたことを振り返った。
さらに、前田氏の技術のなかでも特に欲しかったものとして、左投手が投じた内角へのシュート回転したボールや、抜けて体に近づいてくるようなボールへの対応を挙げる。
福留氏によると、前田氏はそうしたボールを「避けない」といい、「あれをポール際にホームラン」と説明。「あの技術が欲しくて」「ここがもう怖くなくて打てるようになったら……」と絶賛した。そして、「だから、(前田さんに)なれるんだったら、前田さんと1日、2日変わってみたかった」と話すほど、前田氏の打撃への憧れを口にしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。