元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司(※崎はたつさき)氏が7日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『野球のおかげで出会えた大切な人～プロ野球監督編～』」に出演。星野仙一さんへの感謝を語った。

山崎武司

星野仙一さんへの感謝を山崎武司氏が語る

星野さんとの出来事を振り返り、「星野さんは本当にいろいろありましたけど」と切り出した山崎氏。「でも僕が一番、星野さんに感謝してるのは」とし、特に印象に残っているエピソードに触れた。

ナゴヤ球場から現在のバンテリンドーム ナゴヤへ本拠地が移転した当時を振り返り、球場が広くなったことに言及。そのうえで、「僕、外野だったからファーストにコンバートしたときに、ファーストに大豊(泰昭)さんおったんですよ」と当時のチーム事情を語る。

続けて「そのときに、僕と大豊さんが被るわけですよね、ファーストで」とポジション争いが生じたことを回想。「で、どうするかって言ったら、大豊さんを阪神に出したじゃないですか」と球団の判断を回顧し、「あのとき、僕はなんとも思わなかったですけど、今思えば、“大豊さんと僕をどっちとるか”で僕をとってくれたんです」と明かした。

そして、「それはやっぱり今になって、『あのときに、俺のことをとってくれたんや』っていうのは、すごく感謝はありますね」と述べ、星野さんへの感謝をあらためて口にしていた。