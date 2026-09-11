俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【“黒のカリスマ“蝶野正洋とコラボ】プロレス界の(秘)裏話から兄ィとの意外な出会いまで大いに語る!」に出演。蝶野正洋と初めて出会った時のことを振り返った。

小沢仁志

小沢仁志

小沢仁志、蝶野正洋との初対面を振り返る

この日の動画で、約10年ぶりに再会したという小沢と蝶野。二人の出会いについて話題になると、小沢は「不思議なことに蝶野とすごい縁があって。初めて出会ったのがペットショップだもんね」と振り返った。

そのペットショップには病院とペットホテルがあり、小沢は当時飼っていた猫を預けていたそう。そこで、たまたま小沢の猫の隣に預けられていたのが蝶野の猫だったという。

小沢が「俺、そこが初めて蝶野と会ったとき」と明かすと、蝶野は「あ、本当ですか? 俺、それもう忘れてました」と驚いた様子を見せた。

さらに小沢は、当時の蝶野について「うわ、プロレスラーの蝶野だ! と思って」と回想。そのイメージから、「ドーベルマンでも出てくんのかって思ったら、猫かよと思ったもんね」と振り返り、笑いを誘った。

これに蝶野は、当時について「猫の里親探しとかで、4匹ぐらいになっちゃったんですよ」と説明。飼っていた猫は「全部、拾ってきたやつ」だったと明かしていた。

【編集部MEMO】
小沢仁志のYouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』では、「【小沢仁志の町中華Vlog】シリーズ」や「プレミアムなゲストとのSPトーク【オトナの時間】」などの企画にて、小沢と数々の豪華ゲストとの対談が実現。ドラマ『スクール・ウォーズ』の出演者が集まった動画「【スクールウォーズ】38年ぶり同窓会! 滝沢賢治vs水原亮 決闘&2人でお風呂、あの名シーンの(秘)裏話【山下真司・松村雄基・伊藤かずえ】」は大きな話題を呼んだ。

美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』
なえなの、金髪の男性に抱く印象「私が今まで出会った金髪の方はみんな…」　見取り図・盛山「偏見すごすぎるやろ(笑)!」「どんな男と出会ってきたんや」
2児出産後に32歳で離婚「家族の形が壊れる。その心の傷が一番つらかった」長谷川潤、言葉を詰まらせながら回顧
レインボー池田、新婚生活にノロケ全開「家に帰ったらいるんだぁ」 元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚指輪も披露
11人家族の14歳差夫婦、ラブラブぶりを子どもたちが証言「ママとパパで2人でお風呂に入る」「なんかずっとくっついとる」
「我慢することは苦ではない」岡田紗佳、中国で祖母と暮らした幼少期　誰とも話せなかった“言葉の壁”、厳しい“節約生活”も「全部つながっている」
Mリーグ2026-27シーズン、レギュラーシーズンの試合スケジュールを発表
ざわちんが「ガン萎えでした」と語る彼氏のお願い「北川景子のメイクして…」　それが原因で即破局、さらに“ある事実”も判明
“豊胸している人”の特徴「やっぱり圧倒的に…」「シリコンとかが入っていると…」　岸明日香が語る
関連画像をもっと見る