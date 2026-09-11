俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【“黒のカリスマ“蝶野正洋とコラボ】プロレス界の(秘)裏話から兄ィとの意外な出会いまで大いに語る!」に出演。蝶野正洋と初めて出会った時のことを振り返った。

小沢仁志

小沢仁志、蝶野正洋との初対面を振り返る

この日の動画で、約10年ぶりに再会したという小沢と蝶野。二人の出会いについて話題になると、小沢は「不思議なことに蝶野とすごい縁があって。初めて出会ったのがペットショップだもんね」と振り返った。

そのペットショップには病院とペットホテルがあり、小沢は当時飼っていた猫を預けていたそう。そこで、たまたま小沢の猫の隣に預けられていたのが蝶野の猫だったという。

小沢が「俺、そこが初めて蝶野と会ったとき」と明かすと、蝶野は「あ、本当ですか? 俺、それもう忘れてました」と驚いた様子を見せた。

さらに小沢は、当時の蝶野について「うわ、プロレスラーの蝶野だ! と思って」と回想。そのイメージから、「ドーベルマンでも出てくんのかって思ったら、猫かよと思ったもんね」と振り返り、笑いを誘った。

これに蝶野は、当時について「猫の里親探しとかで、4匹ぐらいになっちゃったんですよ」と説明。飼っていた猫は「全部、拾ってきたやつ」だったと明かしていた。