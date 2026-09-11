エクシングと岐阜プラスチック工業は、17日から21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」に共同出展。ライブ配信・動画投稿者向けの本格カラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」と、配信・歌唱用途に特化した新防音ブース「VOICEBOX」を組み合わせた、“理想の歌枠・配信環境”を披露する。

会場のホール9「09-W01」では、「VOICEBOX」の防音空間の中で、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」に収録された人気100曲を歌える試遊体験を実施。配信への組み込み方や設定方法について専門スタッフに相談できるほか、来場者には数量限定でオリジナルノベルティグッズも配布する。

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、ライブ配信や動画投稿を行うクリエイター向けの本格カラオケサービス。

YouTubeのスーパーチャットやメンバーシップ、広告収入などでチャンネルを収益化している配信者も利用できる「商用化プラン」を用意するほか、最新ヒット曲や定番曲、ボカロ、VTuber楽曲など4万曲以上をそろえる。

JOYSOUND公式の「分析採点」に加え、キー・テンポ変更、歌詞テロップ表示などの機能も搭載。歌唱だけでなく、配信企画を盛り上げる機能も充実している。

一方、今回初披露される「VOICEBOX」は、工場向け騒音対策などで7,000例以上の実績を持つ岐阜プラスチック工業が、配信者や歌唱用途に特化して開発した本格防音ブース。周囲を気にせず趣味や配信に集中できる、自宅用モデルとして展開する。

会場ではこのほか、ゲーム用本格防音ブース「GAMEBOX」も展示。「ワイドタイプ」「ロータイプ」「デスクトップタイプ」の各モデルを見ることができる。

「東京ゲームショウ2026」は、ビジネスデイが17・18日の10時～17時、一般公開日は19・20日の9時30分～17時、21日の9時30分～16時。