津田健次郎「ONE PIECE」イベントで見た大ベテラン声優陣に驚き「一番はしゃいでいる（笑）」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月6日（日）の放送では、津田が出演したイベント「ONE PIECE DAY'26」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『ONE PIECE DAY'26』お疲れさまでした。シャムロック聖のコール・アンド・レスポンスに始まり、ケルベロスのくだりにサンジとヨンジの生アフレコと、めちゃくちゃ面白かったです。何より、シャンクス役・池田秀一さんのサプライズ登壇と生アフレコの共演まで見られて、もう大興奮でした！ とても豪華なひとときで胸が熱くなりました。池田さんや共演者の皆さまとの裏話が聞けたらうれしいです」

◆「ONE PIECE」イベントの裏側

津田：もう世界的な作品になっていますアニメ「ONE PIECE」に、シャムロック聖という役で出演させていただいていますけれども、先日「ONE PIECE DAY'26」というイベントが大々的に開かれまして、出演している声優陣の皆さんと一緒に登壇させていただきました。

ルフィ役の田中真弓さんを筆頭に、レギュラーでずっとやられている皆さんも出演されていて、ほぼ皆さん僕より先輩になるのかな？ ベテランもベテラン、大ベテランなんですけど、その大ベテランたちが一番はしゃいでいるんですよ（笑）。

前に映画「ONE PIECE FILM RED」に出演させていただいたときも同じ構図で、皆さんと一緒の楽屋だったんですけど、大ベテランがずっとはしゃいでいるんですよね。皆さん子どもみたいなんですよ、「写真撮ろうよ！」「あ、ぜひ」みたいな（笑）。キャッキャ言っていて、とてもキュートな大先輩方でね。

今では、他の番組だと僕が最年長になることもすごく多いですけど、「ONE PIECE」の現場は先輩方が多いから本当にホッとします。「甘えさせていただきます」みたいな感じでね。そういう意味で、今回も和気あいあいって感じでしたね、楽しかったです。

――この後も、津田がシャンクス役・池田秀一さんのサプライズ登場について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking