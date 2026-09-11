M!LKの山中柔太朗が、現地時間9日にアメリカ・ニューヨークで行われた「New York Fashion Week」にグローバルファッションブランド・COACHのセレブリティとして参加した。

山中柔太朗(M!LK)

山中柔太朗(M!LK)

「すごく刺激的」New York Fashion WeekにCOACHのセレブリティとして参加

COACHは、4大コレクションのひとつである「New York Fashion Week」でSpring 2027のコレクションを発表。

日本からは山中のほか同ブランドのグローバルアンバサダー・幾田りらをはじめ、HANAのKOHARU、福原遥が参加し、各国のセレブリティと共にショーを観覧した。

コメントは以下の通り。

山中柔太朗

今日のコーディネートのポイントと、自分らしさを感じる部分を教えてください。

バックがめちゃくちゃかわいくて、レザーの質感もすごく好きです。音楽ライブのチケットをイメージしたチャームもついていて、僕もアイドルをやっているので共通点を感じました。

――世界的なブランド・COACHの85周年を記念するファッションショーに参加され、ショーをご覧になっていかがでしたか?

すごく刺激的でした。(ファッションショーを)写真では見たことありましたが、生で見ると迫力も違いますし、洋服のディテールも見れるし、すごく良い経験になりました。何かに活かせそうだなとも思いました。

――ご自身が今後、世界を舞台に挑戦したいことを教えてください。

M!LKでも個人でも世界を考えたことが(まだ)なかったので、今日こうやって(ショーを通して)いろんな人と関わらせていただくことができて、もっと広い目で見た方が良いなと思ったので、アイドルのライブで「ワールドツアー」みたいなことも、いつかできたらいいなと思いました。

――今回のNY滞在中に楽しみにしていること、やりたいことがあれば教えてください。

少しだけ自由時間があるので、まだ迷っていますが、買い物は絶対にしようと思います。ニューヨークでしか買えないお土産あるのか、今から調べようかなと思っています。

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