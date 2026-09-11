2026年9月のファミリーマートでは、アニメ10周年を迎えた『僕のヒーローアカデミア』、人気K-POPグループIVE、そしてアニメ5周年を迎えた『呪術廻戦』の一番くじが発売されます。

フィギュアを中心とした豪華ラインアップから、ファン必見のコレクションアイテムまで見どころが満載です。

一番くじ 僕のヒーローアカデミア -最高のヒーローになるまでの物語-

一番くじ 僕のヒーローアカデミア -最高のヒーローになるまでの物語-

「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -最高のヒーローになるまでの物語-」は、9月12日よりファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで順次発売予定。価格は1回790円です。

アニメ1期から10周年までの歩みを振り返る内容となっており、緑谷出久とオールマイトの師弟関係にスポットを当てたフィギュアが目玉となっています。

主な賞品

A賞 緑谷出久＆オールマイト MASTERLISE PLUS

A賞 緑谷出久＆オールマイト MASTERLISE PLUS

B賞 爆豪勝己 MASTERLISE

B賞 爆豪勝己 MASTERLISE

C賞 相澤消太 MASTERLISE

C賞 相澤消太 MASTERLISE

D賞 根津校長 MASTERLISE

D賞 根津校長 MASTERLISE

E賞 いずく：オリジン MASTERLISE

E賞 いずく：オリジン MASTERLISE

F賞 オールマイト人形フィギュア MASTERELIVE COLLECTION

F賞 オールマイト人形フィギュア MASTERELIVE COLLECTION

G賞 A組集合アクリルスタンド ～ここが、僕たちのヒーローアカデミア。～

G賞 A組集合アクリルスタンド ～ここが、僕たちのヒーローアカデミア。～

H賞 雄英アイテムコレクション

H賞 雄英アイテムコレクション

I賞 ステーショナリーコレクション

I賞 ステーショナリーコレクション

ラストワン賞は10周年記念フィギュア

ラストワン賞10周年記念フィギュア

一番くじ IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE Vol.2

一番くじ IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE Vol.2

9月19日には、「一番くじ IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE Vol.2」が発売予定です。価格は1回590円で、ファミリーマート、書店、ホビーショップなどで取り扱われます。

IVEの撮りおろしビジュアルを使用したファン必携のアイテムがそろうコレクション性の高い一番くじです。

主な賞品

A賞 アクリルスタンド 立ちポーズ

A賞 アクリルスタンド 立ちポーズ

B賞 アクリルスタンド 座りポーズ

B賞 アクリルスタンド 座りポーズ

C賞 スクエアクリアファイル

C賞 スクエアクリアファイル

D賞 ステッカーセット

D賞 ステッカーセット

ラストワン賞 ビジュアルボード

ラストワン賞 ビジュアルボード

一番くじ アニメ『呪術廻戦』5周年FINAL！

一番くじ アニメ『呪術廻戦』5周年FINAL！

9月26日には、「一番くじ アニメ『呪術廻戦』5周年FINAL！」が発売予定です。価格は1回800円。ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで販売されます。

アニメ5周年を記念した集大成的なくじで、「劇場版 呪術廻戦 0」「懐玉・玉折」「渋谷事変」「死滅回游」の描きおろしアイテムが多数ラインアップされています。

主な賞品

A賞 虎杖悠仁 MASTERLISE

A賞 虎杖悠仁 MASTERLISE

B賞 乙骨憂太 MASTERLISE

B賞 乙骨憂太 MASTERLISE

C賞 アクリルボード

C賞 アクリルボード

D賞 劇場版 呪術廻戦 ０ ビッグアクリルスタンド

D賞 劇場版 呪術廻戦 ０ ビッグアクリルスタンド

E賞 懐玉・玉折 ビッグアクリルスタンド

E賞 懐玉・玉折 ビッグアクリルスタンド

F賞 渋谷事変 ビッグアクリルスタンド

F賞 渋谷事変 ビッグアクリルスタンド

G賞 死滅回游 ビッグアクリルスタンド

G賞 死滅回游 ビッグアクリルスタンド

H賞 アクリルバッジ

H賞 アクリルバッジ

I賞 クリアポスター

I賞 クリアポスター

J賞 ラバーチャーム

J賞 ラバーチャーム

ラストワン賞は五条悟 MASTERLISE

ラストワン賞 五条悟 MASTERLISE

9月のファミリーマートは人気作品が集結

9月のファミリーマートでは、『僕のヒーローアカデミア』『IVE』『呪術廻戦』というジャンルの異なる人気コンテンツの一番くじが発売されます。アニメファンはもちろん、K-POPファンも楽しめるラインアップとなっているため、気になる商品がある人は発売日をチェックしておきましょう。

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 (c) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (c)芥見下々／集英社

(c)STARSHIP ENTERTAINMENT / AMUSE

(c)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会