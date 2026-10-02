ちいかわマーケットからこのほど、プラキット「ちいプラ」シリーズが誕生。第1弾は、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の3人が自転車を漕ぐ、あのワンシーンを再現できちゃうのだとか。
🌼土曜日から 予約開始🌼
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ちいかわの かんたんプラキット「#ちいプラ」シリーズ誕生🍎
第1弾は『ちいかわ/ハチワレ/うさぎと自転車』の全3種🚲🚲🚲
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10/3(土)10時より 公式通販「#ちいかわマーケット」にて
数量限定で 予約スタート💨💨
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📣1会計で全種ご予約すると送料無料(日本国内のみ)
(@chiikawa_marketより引用)
こちらが、ちいプラ第1弾『ちいかわ/ハチワレ/うさぎと自転車』です。木の実をタイヤにするという斬新な自転車なのですが、よく見ると、うさぎの後輪から虫が顔を出しています(笑)。そんな自転車を余裕で乗りこなすハチワレとうさぎ、そして、必死に乗りこなそうと頑張るちいかわ。みんな楽しそうでかわいいですね。
ラインアップは、「ちいかわと自転車」「うさぎと自転車」がそれぞれ1,650円、「ハチワレと自転車」は1,980円です。なぜハチワレだけ高いのかというと……、実はハチワレには、ふたり乗り自転車が付いているんです! 「ちいかわと自転車」と一緒に購入すれば、あの二人乗りのシーンも再現できちゃうという、ファンにはたまらない仕様になっているんです。
SNSで紹介されると、「ひゃー可愛い!これは買いたい!」「私が好きなエピソードだよ..」「最高すぎる」「うさぎの後輪www なんかいるw」「絶対欲しいに決まってるやん♡」と話題に。できれば3体ともゲットして、一緒に飾りたい!
10月3日10時より公式通販「ちいかわマーケット」にて予約スタート。受注期間は10月8日正午12時までとなっています。予約できるとはいえ、数量限定につきまたまた争奪戦になるかも!? スタートダッシュを決めて、しっかりゲットしちゃいましょう!!
🌼土曜日から 予約開始🌼— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) October 1, 2026
ちいかわの かんたんプラキット「#ちいプラ」シリーズ誕生🍎
第1弾は『ちいかわ／ハチワレ／うさぎと自転車』の全3種🚲🚲🚲
10/3(土)10時より 公式通販「#ちいかわマーケット」にて
数量限定で 予約スタート💨💨
📣1会計で全種ご予約すると送料無料（日本国内のみ） pic.twitter.com/kHVKhBSfKF