ちいかわマーケットからこのほど、プラキット「ちいプラ」シリーズが誕生。第1弾は、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の3人が自転車を漕ぐ、あのワンシーンを再現できちゃうのだとか。

🌼土曜日から 予約開始🌼

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ちいかわの かんたんプラキット「#ちいプラ」シリーズ誕生🍎

第1弾は『ちいかわ/ハチワレ/うさぎと自転車』の全3種🚲🚲🚲

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10/3(土)10時より 公式通販「#ちいかわマーケット」にて

数量限定で 予約スタート💨💨

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📣1会計で全種ご予約すると送料無料(日本国内のみ)

(@chiikawa_marketより引用)

こちらが、ちいプラ第1弾『ちいかわ/ハチワレ/うさぎと自転車』です。木の実をタイヤにするという斬新な自転車なのですが、よく見ると、うさぎの後輪から虫が顔を出しています(笑)。そんな自転車を余裕で乗りこなすハチワレとうさぎ、そして、必死に乗りこなそうと頑張るちいかわ。みんな楽しそうでかわいいですね。

ラインアップは、「ちいかわと自転車」「うさぎと自転車」がそれぞれ1,650円、「ハチワレと自転車」は1,980円です。なぜハチワレだけ高いのかというと……、実はハチワレには、ふたり乗り自転車が付いているんです! 「ちいかわと自転車」と一緒に購入すれば、あの二人乗りのシーンも再現できちゃうという、ファンにはたまらない仕様になっているんです。

SNSで紹介されると、「ひゃー可愛い!これは買いたい!」「私が好きなエピソードだよ..」「最高すぎる」「うさぎの後輪www なんかいるw」「絶対欲しいに決まってるやん♡」と話題に。できれば3体ともゲットして、一緒に飾りたい!

10月3日10時より公式通販「ちいかわマーケット」にて予約スタート。受注期間は10月8日正午12時までとなっています。予約できるとはいえ、数量限定につきまたまた争奪戦になるかも!? スタートダッシュを決めて、しっかりゲットしちゃいましょう!!