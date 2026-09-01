9月19日発売の「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5」(1回850円)。賞品の全ラインナップが公開され、SNSで話題を集めている。

A賞には、『BLEACH』の主人公である黒崎一護がMASTERLISEブランドでフィギュア化。全高約19cmの存在感あるサイズで、一護の力強さや迫力を感じられる仕上がりとなっている。

MASTERLISEシリーズは、一番くじのフィギュアブランドの中でも高い造形力とボリューム感で人気を集めており、本商品でも一護の魅力を存分に堪能できそうだ。『BLEACH』ファンからは、「フィギュアの中でもダントツにカッコいいかも！」「欲しすぎる、、」「A賞出るまでやります！！」「か・・かっこええ・・」と絶賛の声が寄せられている。

日番谷冬獅郎や四楓院夜一もフィギュア化

A賞に加え、B賞には「日番谷冬獅郎 MASTERLISE」、C賞には「四楓院夜一 MASTERLISE」がラインアップ。人気キャラクターたちがそれぞれ立体化。

さらにD賞には「死神代行証小物入れ MASTERELIVE COLLECTION」が登場するほか、E賞には斬魄刀をモチーフにしたメタルチャーム、F賞にはアクリルチャーム、G賞にはクリアポスター、H賞にはステッカーが用意されている。

ラストワン賞は更木剣八

最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、「更木剣八 MASTERLISE」が登場。約22cmの大型フィギュアとなっており、圧倒的な存在感を放つアイテムだ。なお、ダブルチャンスキャンペーンでも同一賞品が当たる。

商品概要

商品名：一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5

発売日：2026年9月19日発売予定

価格：1回850円（税込）

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなど

(c)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ