9月19日発売の「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5」(1回850円)。賞品の全ラインナップが公開され、SNSで話題を集めている。
A賞には、『BLEACH』の主人公である黒崎一護がMASTERLISEブランドでフィギュア化。全高約19cmの存在感あるサイズで、一護の力強さや迫力を感じられる仕上がりとなっている。
MASTERLISEシリーズは、一番くじのフィギュアブランドの中でも高い造形力とボリューム感で人気を集めており、本商品でも一護の魅力を存分に堪能できそうだ。『BLEACH』ファンからは、「フィギュアの中でもダントツにカッコいいかも！」「欲しすぎる、、」「A賞出るまでやります！！」「か・・かっこええ・・」と絶賛の声が寄せられている。
日番谷冬獅郎や四楓院夜一もフィギュア化
A賞に加え、B賞には「日番谷冬獅郎 MASTERLISE」、C賞には「四楓院夜一 MASTERLISE」がラインアップ。人気キャラクターたちがそれぞれ立体化。
さらにD賞には「死神代行証小物入れ MASTERELIVE COLLECTION」が登場するほか、E賞には斬魄刀をモチーフにしたメタルチャーム、F賞にはアクリルチャーム、G賞にはクリアポスター、H賞にはステッカーが用意されている。
ラストワン賞は更木剣八
最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、「更木剣八 MASTERLISE」が登場。約22cmの大型フィギュアとなっており、圧倒的な存在感を放つアイテムだ。なお、ダブルチャンスキャンペーンでも同一賞品が当たる。
商品概要
- 商品名：一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5
- 発売日：2026年9月19日発売予定
- 価格：1回850円（税込）
- 取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなど
全ラインナップ公開✨— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 31, 2026
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一番くじ 𝐁𝐋𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐒𝐭𝐢𝐫𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐬 𝐯𝐨𝐥.5
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黒崎一護、日番谷冬獅郎、四楓院夜一、更木剣八のMASTERLISEフィギュアなど魅力的な商品が詰まったラインナップ！
📅9月19日より発売予定#BLEACH_anime #一番くじ https://t.co/DNZOPAk1w9 pic.twitter.com/IOVq7D7oOv
(c)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ