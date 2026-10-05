BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、ミニチュアゲーム『GUNDAM ASSEMBLE(ガンダムアッセンブル)』を10月31日に世界同時発売(一部地域を除く)すると発表。約5cmサイズのガンプラを使用し、ユニットカードや戦術カードを組み合わせながら戦う新作テーブルトップゲームで、発売にあわせて全国の公認店でのイベント展開や渋谷でのローンチイベントを実施する。

『GUNDAM ASSEMBLE』は、モビルスーツごとの特徴を反映したユニットカードと戦術カードを活用し、自分だけの部隊を編成して戦うミニチュアゲーム。原作の名場面を再現したシナリオのほか、作品の枠を超えたオリジナルのシチュエーションでの対戦も楽しめるという。

発売に先立ち、10月15日から18日までSHIBUYA TSUTAYA 1階で「『GUNDAM ASSEMBLE』グローバルローンチツアーin渋谷」を開催。商品展示やジオラマ展示、デモプレイ、先行試遊体験、ミニチュアのペイント体験などを実施する。また来場者には限定カラー版ミニチュアキット「GUNDAM ASSEMBLE PROMOTION KIT〈YELLOW Ver.〉」やプロモーションカード、ステッカーなどを配布予定としている。

GUNDAM ASSEMBLE PROMOTION KIT〈YELLOW Ver.〉

ガンダムアッセンブルカラーセット



ST1-U002 ウイングガンダムゼロ［EW］限定デザインver.

GUNDAM ASSEMBLEステッカー



全国の公認店では、初心者向け体験会「Learn to Play」、交流対戦イベント「Friendly Battle」、競技大会「Challenger Cup」など、プレイヤーの習熟度に応じたイベントを順次展開。競技シーンの形成も進めていく。

10月31日発売「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」

10月31日に発売する「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」は、ミニチュア6体、戦術カード18枚、ユニットカード6枚、ゲームマップ、ダイス、トークンなどを収録したスターターセットで、価格は3,850円。RX-78-2 ガンダムやシャア専用ザク、ウイングガンダムゼロEW、ガンダム・エピオンなどを収録し、最小3対3の小隊戦を手軽に楽しめる。

商品パッケージ

対戦イメージ



ユニットカード

戦術カード



さらに同日には「EXPANSION PACK 01」「EXPANSION PACK 02」を各3,300円で発売。11月には大型拡張セット「DELUXE SET 01」(9,900円)や、「EXPANSION PACK 03」「EXPANSION PACK 04」も展開予定となっている。

あわせて、『GUNDAM ASSEMBLE』の魅力や遊び方を紹介する各種動画コンテンツ、新ブランドPVも順次公開。イベント検索や大会申し込み、戦績管理などを行える公式プラットフォーム「BANDAI TABLETOP GAMES」も展開していく。

(C)サンライズ (C)サンライズ ・MBS