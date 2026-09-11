俳優・鳴海唯が10月10日、今年1月から季刊で刊行してきたZINEシリーズの最終号『Magic hour “Youth” AM2:00-5:00 NARUMI YUI』(1,100円)を発売する。

『Magic hour “Youth” AM2:00-5:00 NARUMI YUI』先行カット／鳴海唯

鳴海唯の天真爛漫でボーイッシュな一面を切り取る

シリーズ締めくくりとなる今号は、世の中が寝静まる時間帯に噴き出す若きエネルギーを、あえてシンプルなシチュエーションで表現。前号に引き続き嶌村吉祥丸氏の撮影で、彼女の天真爛漫でボーイッシュな一面を切り取る。

本日9月11日より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末 Loppi と、［FLaMme Mail Order］にて予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド(各ストア2種からランダム1枚）がついてくる。さらに［FLaMme Mail Order］で購入すると、抽選で 10名に本人直筆サイン入り商品が届く。

photo by 嶌村 吉祥丸