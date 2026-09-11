俳優・鳴海唯が10月10日、今年1月から季刊で刊行してきたZINEシリーズの最終号『Magic hour “Youth” AM2:00-5:00 NARUMI YUI』(1,100円)を発売する。
鳴海唯の天真爛漫でボーイッシュな一面を切り取る
シリーズ締めくくりとなる今号は、世の中が寝静まる時間帯に噴き出す若きエネルギーを、あえてシンプルなシチュエーションで表現。前号に引き続き嶌村吉祥丸氏の撮影で、彼女の天真爛漫でボーイッシュな一面を切り取る。
本日9月11日より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末 Loppi と、［FLaMme Mail Order］にて予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド(各ストア2種からランダム1枚）がついてくる。さらに［FLaMme Mail Order］で購入すると、抽選で 10名に本人直筆サイン入り商品が届く。
photo by 嶌村 吉祥丸
【編集部MEMO】
鳴海唯は、1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。2019 年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「あんぱん」、「シナントロープ」、「テミスの不確かな法廷」、「100 日後に別れる僕と彼」、映画「アフター・ザ・クエイク」など多数。26 年 10月のドラマ「赤灯えれじい」(テレ東系)では金髪ヤンキー姿で青春純情ラブコメディーのＷ主演、27年前期の連続テレビ小説「巡(まわ)るスワン」で飯田優花役での出演が決定するなど、話題作で様々な役柄を演じ、活躍の場を拡げる。