日向坂46の藤嶌果歩が4日、都内で行われた1st写真集『果実の歩幅』(集英社 2,640円／160ページ A4判)の発売記念会見に登場。最近のブームや今後挑戦したいことなどを明かした。

日向坂46藤嶌果歩

まもなく20代――グループ内での立ち位置にも変化「努力していきたい」

同写真集は2022年、日向坂46に四期生として加入した藤嶌の10代最後の節目に撮影された1冊。「カラフルな街並みで撮影したい」「生まれ育った地で撮影したい」という藤嶌の希望を反映し、ロケはアメリカ・マイアミと北海道で実施された。

8月7日に20歳の誕生日を迎える藤嶌は、今後挑戦したいことを聞かれると、「映画やドラマを見ることがすごく好きなので、いつかはお芝居の仕事に挑戦できたらいいな、と」と俳優業への意欲を見せてにっこり。さらに「昔から少女マンガを読むことが好きなので、少女マンガのヒロインじゃなくて、横の親友の女の子とか、そういう役に挑戦したいなという気持ちがあります。陰で支えたり、そういうポジションが好きだったりするので、憧れがあります」と願望を明かした。

プライベートでは最近自炊をしているといい、「お料理力をアップさせたいなと思っています」と意気込み、さらに「最近は混ぜご飯ブームで、いろいろ具材を炒めて入れて、混ぜご飯を作るのにハマっていて。混ぜご飯と一緒に鮭を焼いて、和風のご飯を食べたりするのにハマっています」と最近のブームを紹介。

失敗したエピソードを聞かれると、「うーん……でも、失敗しません。だいたいおいしく作れるのと、あと盛り付けが得意なので、失敗しても見た目がおいしく(見えるように)作れます」と語っていた。

まもなく20代に突入する藤嶌。今後のアイドルとしての目標を聞かれると「これまで、一番下の期として、先輩たちに囲まれて活動してきたんですが……」と前置きしつつ、「もう20代になって、(5期生が加入して)先輩になって……ということで、ちょっと大人なギャップを出していけたらいいなと。頼られる先輩になれるように、努力していきたいなと思います」と笑顔で明かした。