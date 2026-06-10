俳優・鳴海唯が7月10日、季刊ZINE第3号『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』を発売する。

『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』先行カット

嶌村吉祥丸氏が撮影を担当

今回は“Mysterious”がテーマ。既発の2号からクリエイティブチームも一新し、今号の撮影は、鳴海唯が信頼を置くフォトグラファー・嶌村吉祥丸氏が担当。夜の東京を舞台に見せた、彼女の妖艶で大人な一面は必見だ。

『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』は本日6月10日より、全国のHMV 店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi と、［FLaMme Mail Order］にて予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド(各ストア2種からランダム1枚）がついてくる。さらに［FLaMme Mail Order］で購入した人の中から抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が届くという。

photo by 嶌村 吉祥丸