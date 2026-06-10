俳優・鳴海唯が7月10日、季刊ZINE第3号『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』を発売する。
嶌村吉祥丸氏が撮影を担当
今回は“Mysterious”がテーマ。既発の2号からクリエイティブチームも一新し、今号の撮影は、鳴海唯が信頼を置くフォトグラファー・嶌村吉祥丸氏が担当。夜の東京を舞台に見せた、彼女の妖艶で大人な一面は必見だ。
『Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI』は本日6月10日より、全国のHMV 店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi と、［FLaMme Mail Order］にて予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド(各ストア2種からランダム1枚）がついてくる。さらに［FLaMme Mail Order］で購入した人の中から抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が届くという。
photo by 嶌村 吉祥丸
【編集部MEMO】
鳴海唯は、1998年5月16日生まれ、兵庫県出身。2019 年に連続テレビ小説『なつぞら』にてテレビドラマ初出演を果たす。主な出演作として、ドラマ『どうする家康』、『あんぱん』、『シナントロープ』、『テミスの不確かな法廷』、映画『アフター・ザ・クエイク』など多数。26年5月より放送のドラマ『100日後に別れる僕と彼』(MBS・TBSほか)では主役二人を追う映像制作会社のディレクター役で出演。幅広い役柄と演技で注目を集める。