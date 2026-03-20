俳優・鳴海唯が4月10日に発売する、季刊ZINE第2号『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』 (1,100円 A5/20P予定 日本出版貿易)の表紙と特典絵柄が公開された。

鳴海唯 季刊ZINE第2号『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』表紙

花柄のドレスで花畑に佇む、幻想的なカットが表紙に

1月に発売した第1号『Natural』が、発売から数日でオンライン販売分が完売するなど大好評を博した季刊ZINEの第2号となる『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』。今回は「Romantic」をテーマに据え、前号に引き続き三森いこ氏が撮影を担当した。

そして今回、表紙と特典絵柄が公開。表紙には、明るい陽射しの中、花柄のドレスで花畑に佇む、幻想的なカットが選ばれた。

「＠Loppi・HMV 限定特典」「［FLaMme Mail Order］限定特典」として、本誌の中から本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、各ストア２種からランダムで1枚ついてくる(※なくなり次第終了)ほか、［FLaMme Mail Order］で購入すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が届くチャンスも。

さらに発売を記念して、HMV&BOOKS SHIBUYA・HMV 阪急西宮ガーデンズにてパネル展を開催。直筆サイン入りパネルが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』は各ストアで予約受付中。





＠Loppi・HMV 限定特典





［FLaMme Mail Order］限定特典

photo by 三森いこ