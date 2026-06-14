お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が上梓した初の著書『津田日記』(1,760円 新潮社)を読んだ感想は「びっくりした」だ。楽しい、うれしい、しんどい、嫌い、悲しい、眠たい、おいしい、おいしくない……津田の心が良くも悪くも動いた出来事が、時に津田本人や事務所NGの箇所が黒塗りされながらもそのまま記され、出版物としての日記というよりも、本当に人様の日記を覗き見ているようなドキドキ感があった。

そして、『津田日記』を読んでいて改めて感じたのが、この1年の津田の活躍ぶりだ。同書の発売日である5月27日に開催された刊行記者発表会にも、ほかではあまり見ないくらい多くの報道陣が集まっていた。その刊行記者発表会後に個別取材の時間をもらい、東京で仕事が増えたきっかけや、現在の活躍に対する家族の反応、そして、就職や転職をするときに大切にしたほうがいいと思うことも教えてもらった。

『津田日記』刊行記者発表会の振り返り

――『津田日記』とても面白かったです。

ホンマですか。ゴースト(ライター)が書いてないって分かっていただけたと思います。

――最初どんな構成か全く知らずに読み始めて。

びっくりしたでしょ?

――これは津田さん以外には書けないと思いました。

ゴーストをつけるような内容でもないんで(笑)。

――日記にはドラマや出演CMの記者会見に登壇した感想もつづられていました。今日の会見はいかがでしたか?

30社以上来ていただいて。そんなこと新潮社では初というか……今まで新潮社で本を出した方の会見には2社くらいしか来てなかったそうで。

――2社ですか。

僕が聞いた情報なので分からないですけど。多かったと聞きまして、すごくうれしいなと思いました。

――ご自身では会見終わりにスベッたとおっしゃっていました。

はい……全部ウケるはずやったんですけど、1個すごいスベッたなっていうのがあって。悔しかったです。

――どの部分でしょうか。

受け答えですごいミスったなと思ったところがあって。まあ、もうすべて忘れましたけど。へへへ(笑)。

――忘れたんですね。

すべて忘れることにしてるんです。スベッたことはすぐに忘れるようにしてるんで。

​​――私的には会見中ずっと面白い津田さんでした。今隣で動画撮影しているスタッフも、会見映像を編集しながら思わず吹き出してました。

もう編集してくれてるんですか? ええっ!? そっか、マイナビさんはいつも速いですもんね。

――認識していただいてる?

記者会見が終わって、夕方に観たらもう出てたりするんで。

――いい印象で良かったです。

(動画撮影スタッフに向けて)すごいですね! うまいこと編集しといてください。笑いも足してくれましたか?

動画撮影スタッフ:表情豊かでサムネイルを考えるのも楽しかったです。

ありがとうございます。光栄です。

現状に感謝「本当に皆さんのおかげ」

――日記を読んでいると、津田さんの活躍ぶりを改めて感じました。ご自身では現状をどのように捉えていますか?

本当に皆さんのおかげで楽しく仕事させてもらってるなと。変に意識することなく、自然体でできるのもイジってくれる皆さんのおかげだったりするので、こういう状況はありがたいですね。

――イジられたときの返しももちろんなのですが、津田さん自らが発信していくところもすごいなと思っていて。

(自分発信で笑いを)とったことないですよ。まだ一回もとれたことないです。

――津田さんは自分に厳しい?

そうですね。調子に乗ってそんなん言ったら、またネットのコメント欄がめちゃくちゃになりますから。何もできてないんです。皆さんのおかげなんです。本当に、本当に……。

――すごい謙虚。

(悲しそうな顔で)そんな横柄やみたいなことせんとってくださいよぉ。僕ずっと謙虚ですよぉ。なんでそんなこと言うたんですかぁ?

――確かに、これで謙虚なら普段どうなんだと思う人もいるかもしれない。

(悲しそうな顔で)印象操作じゃないですかぁ?

――でも本当に他意はなくて、純粋にすごいなと思いますし、津田さんはいつも真摯にお仕事に取り組まれていると思っています。

ホンマですか? うれしいです。

清潔感を大切に「短髪はやっぱり清潔」

――ダイアンさんがずっと面白いことに変わりはないのですが、東京での仕事が増えたきっかけはどの辺りにあると自己分析していますか?

何回か言ったことあるんですけど、東京に来て、東京芸人さんにキャラが分かってもらえたのが良かったと思うんですよ。『ゴッドタン』(テレ東系)であったり、『アメトーーク!』(テレビ朝日系)であったり。そして、なんと言ってもくりぃむしちゅーさん、さまぁ〜ずさん。東京の芸人さんに面白がっていただいたというのが、本当に大きいです。(番組で)大阪芸人は大阪芸人と一緒になりがちなんですけど、そういう人たちにイジってもらえて、空気がガラッと変わった気がしますね。

――イジられる津田さんも面白いのですが、『八方・今田のよしもと楽屋ニュース』(ABCテレビ)の津田さんと市川さん(女と男)の絡みがめちゃくちゃ好きで。あれは津田さん発信じゃないですか。

市川って一生できない子だと思ってたんですけど、最近は頼もしくなってきました。昔ほどテンパらなくなったし、立派になったと思います。

――それは共演していて感じる?

そうですね。仕切りも卒なくやってくれます。

――市川さんは清潔感があるのもいいですよね。津田さんも清潔感があるので、その2人が並んでいるのもいい。

それは日々言い合ってます。年はとっても汚くはならないようにしようと。身なり、肌……まあ、汚いですけど。

――いやいや。

コールドプレスジュースを飲んで、化粧水もちゃんと塗って、かっさもやって、クリームも塗って、輪切りにしたキュウリも(顔に)貼って。

――キュウリを顔に?

(カッコいい顔で)はい。80年代のやり方ですよね。そんな感じです。

――かまいたちのお二人も清潔感を大事にしている印象があります。やはり東京で活躍するには清潔感が欠かせないのでしょうか。

清潔感は大事です。

――濱家さんはものすごく痩せてシュッとされて。

濱家は痩せる努力がすごかったですけど、痩せるのはなかなか難しいので、肌および短髪。それだけ意識してます。

――短髪?

はい。短髪はやっぱり清潔なので。

――もう津田さんのヤン毛やリーゼントは見られない?

その時の俺とはもう違いますから。(リーゼントの時は)お金がなかったんですよ。散髪に4カ月に1回しか行けてなかったですから。あの時はめちゃくちゃでした。ただ単にお金がなくてジェルで固めてただけ。安いジェルが売ってたんですよ。こんなにデカいのに360円。それをピン球2個分くらい出して、それで髪を押さえつけて舞台に出てました。よう笑ってくれたな、お客さん。

――今はもう違うわけですもんね。

全然違います。ちゃんと毛も染めて、ヘッドスパもしてもらって。本当にちゃんとしてます。