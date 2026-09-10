海洋堂のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」から、まさかの「シテヤンヨ」が登場。キモかわいいビジュアルが公開され、SNSで再び注目を集めています。シテヤンヨ、ご存知ですか??

【近日予約開始📢】

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リボルテック に シテヤンヨが登場‼️

詳細は続報をお楽しみに。

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#初音ミク #髪行類



(@kaiyodo_PRより引用)

こちらが話題の「シテヤンヨ」フィギュアです。バーチャルシンガー「初音ミク」の長いツインテールが、2010年になぜか足と化し、強烈なインパクトを放つキャラクターが誕生。当時SNSで大きな話題となり、のちに初音ミクの公認亜種キャラクターとして定着しました。

初見の人はただただ「は??なんだこれ?」となる一方で、平成に「初音ミク」や「ボカロ」文化を追っていた層には懐かしい存在のはず(笑)。

そんなシテヤンヨが、まさかの可動式フィギュア化。SNSでは「嘘だろ……?(驚愕)」「#髪行類 というハッシュタグに笑った・・・」「この人を馬鹿にしたような顔がムカつくけど笑えるwww」「可動式は熱い」「リボルテック攻めてるw ヤンヨ買いますわw」といった反応が。

また、令和の今になって商品化されたことに、「令和に!?wwwwwwwww」「なんでだよ!令和やぞ!!!」「シテヤンヨwww何故会議通ったしwww」「どんな判断だよww」とツッコミが殺到し、執筆時点までに2.3万ものいいねが寄せられています。

まさかの令和復活となったシテヤンヨ。どこまで攻めてくるのか、続報が楽しみですね。