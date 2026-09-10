日本トイザらスは、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて、「シルバーウィークSALE」を9月18日から9月30日まで開催する。

2026年のシルバーウィークは、2015年以来11年ぶりとなる5連休。同社はこの大型連休にあわせて、おもちゃやベビー・マタニティ用品など500以上のアイテムを特別価格で販売する。

期間中は、人気玩具をはじめ、家族で楽しめるゲーム、自転車、ベビーカー、子ども服など幅広い商品を展開。連休中の外遊びや旅行、自宅での遊び時間を充実させるアイテムを取りそろえる。

注目商品として、おもちゃカテゴリーでは「レゴクラシック 10698 黄色のアイデアボックス ＜スペシャル＞」を通常価格7,980円から19％オフの6,397円で販売するほか、「生まれて！ウーモアライブ パフィコーン」を16％オフの9,997円、「ランドバスターアンリミテッド」を30％オフの6,897円で提供する。

「レゴクラシック 10698 黄色のアイデアボックス ＜スペシャル＞」

「生まれて！ウーモアライブ パフィコーン」

「ランドバスターアンリミテッド」



また、ベビー・マタニティ用品では、「パンパース さらさらケア箱入り 各種」が12％オフの2,797円、「クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA グレージュ」が19％オフの4万9,997円、「アンパンマン おうたいっぱい♪おおきなよくばりボックス」が40％オフの6,447円となる。

「パンパース さらさらケア箱入り 各種」

「クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA グレージュ」

「アンパンマン おうたいっぱい♪おおきなよくばりボックス」



さらに、店舗ではさまざまな体験イベントを開催。9月19日と23日には新発売のバトルトイ「バラバライド」の体験会、9月21日と27日には「ベイブレードエックス G3大会」、9月22日にはレゴブロックを使った工作イベント「レゴ ニンジャゴー ドラゴンスケーターをつくろう！」を実施する。

「バラバライド」の体験会

ベイブレードエックス G3大会

レゴ ニンジャゴー ドラゴンスケーターをつくろう！

イベント日程

9/19(土)11:00-13:00 バラバライド体験会

9/21(月・祝)11:00-13:00 ベイブレードエックス G3大会 ※レギュラー

9/22(火・休)11:00-13:00 レゴ(R)ニンジャゴー ドラゴンスケーターをつくろう！※STC会員限定

9/23(水・祝)11:00-13:00 バラバライド体験会

9/27(日)11:00-13:00 ベイブレードエックス G3大会 ※レギュラー（一部店舗はオープン)

加えて、50歳以上のスターカード会員を対象とした「まご得ポイントデー」を、9月18日から23日までの6日間に拡大して実施。1回合計3,000円（税込）以上の購入で対象商品のポイントが20倍になるキャンペーンも展開する。