大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は8月19日から、“○○すぎる”ネタを集めた「夏のやりすぎ玉」を全国の杉玉で開催する。天然インド鮪赤身を税抜99円で提供するほか、デカすぎる海老フライカツや背徳すぎる揚げじゃがバター、ふわふわすぎる釜揚げしらすを使った一品料理などが登場する。

夏のやりすぎ玉

天然インド鮪赤身が税抜99円の太っ腹価格で登場

「天然インド鮪 赤身 まぐろ」(109円)は、杉玉のおいしい天然インド鮪をよりお得に楽しめるよう用意した商品。上品な旨みと脂の甘みが特長の天然インド鮪の中でも、滑らかさと濃厚なコクを味わえる「天身」を使用している。販売期間は8月7日から9月28日まで。

天然インド鮪 赤身 まぐろ 109円

デカすぎる海老フライカツや背徳すぎる揚げじゃがバターも

「そびえ立つ、海老フライカツ」(549円)は、プリプリの海老の旨みを存分に楽しめるよう、“デカすぎる”サイズで用意する一品。

そびえ立つ、海老フライカツ 549円

「悪魔の揚げじゃがバター 明太マヨ」(439円)は、店内で蒸してから揚げたじゃがいもに、バターと明太マヨ、ブラックペッパーをトッピング。背徳的なおいしさを楽しめるメニューとなっている。

悪魔の揚げじゃがバター 明太マヨ 439円

「出汁ジュレで楽しむ、駿河湾産釜揚げしらすと夏野菜の揚げびたし」(439円)は、駿河湾産の釜揚げしらすと、素揚げした茄子やおくらなどの夏野菜を合わせた一皿。ふわふわの釜揚げしらすを、店内仕込みの出汁ジュレと生姜でさっぱりと味わえるという。なお、「しらす」はえび・かに等が混ざる漁法で捕獲している。

出汁ジュレで楽しむ、駿河湾産釜揚げしらすと夏野菜の揚げびたし 439円

いずれも販売期間は8月19日から完売次第終了。お持ち帰り・デリバリーは対象外となる。また、仕入状況により販売を中断・中止する場合があるほか、予告商品は事前の告知なく変更する場合がある。なお「天然インド鮪 赤身 まぐろ」以外の商品はディナータイムでの販売となる。

ランチには生しらすと釜揚げしらすの三色丼

ランチタイムには「生しらすと釜揚げしらすの三色丼」(1,290円)が登場する。瀬戸内産生しらすと駿河湾産釜揚げしらすをたっぷりと楽しめるほか、ねぎまぐろと卵黄を合わせ、味を変えながら最後まで飽きずに楽しめる一品となっている。

生しらすと釜揚げしらすの三色丼 1,290円

販売期間は8月19日から完売次第終了。なお、ランチ営業を実施していない店舗もある。また、仕入状況により販売を中断・中止する場合があるほか、予告商品は事前の告知なく変更する場合がある。ランチタイムでの販売となり、お持ち帰り・デリバリーは対象外。