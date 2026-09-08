はま寿司は9月8日より、全国の店舗で「はま寿司の中とろ100円と大漁! 旨ねた祭り」を開催している。

フェアの目玉となる「厳選まぐろ中とろ」(110円)は、赤身と脂身のバランスが良く、とろけるような味わいを楽しめる一品。

このほか、大葉とおろし生姜の爽やかな風味が真いかの甘みを引き立てる「大葉真いか握り」(110円)と、コリコリとした食感と噛むほどに広がる旨みが特徴の「厚切りつぶ貝」(110円)も登場する。

「えび(かぼすおろし)」(176円)は、えびに大根おろしと大分県産カボスを合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げた。「黄金(こがね)カレイフライ握り(タルタルソース)」(231円)では、ふんわりと柔らかく上品な味わいの黄金カレイを、サクサクとしたフライで楽しめる。

こだわりのネタを一貫で提供する「至福の一貫シリーズ」からは、脂のりが良く、弾力のある身が特徴の「鹿児島県産 大切り活〆かんぱち」(319円)を販売。また、柔らかな食感の穴子に甘だれと粗切りワサビを合わせた「一本穴子」(528円)もラインナップする。

サイドメニューには、特製のタレで牛すじをじっくり煮込み、ほろほろとほぐれるほど柔らかく仕上げた「特製牛すじ煮込み」(319円)が加わる。

はま寿司のスイーツブランド「はまカフェラボ」からは、2種類のデザートが登場。「和栗モンブラン」(297円)は、茨城県産和栗を使用した自然な甘さのペーストと、口どけの良いホイップを組み合わせた。

「ブルーベリーチーズケーキ風パルフェ」(473円)は、ブルーベリーの爽やかな風味と、クリームチーズのコクを一度に味わえるデザートとなっている。

なお、商品はなくなり次第終了。一部店舗では価格が異なるほか、一部商品は販売期間が異なる。全国683店舗での販売を予定している。