回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月1日より、キャッシュレス決済サービス「au PAY」の利用者を対象に、割引クーポンやPontaポイントが当たる抽選キャンペーンを開催している。

かっぱ寿司× au PAY

9月1日～30日までの期間中、au PAYアプリにて、最大10%割引クーポンが配布されている。同期間中に「かっぱ寿司」を利用の上、au PAY(コード支払い)決済にて1回3,000円以上の支払いをする際に利用することができる。1回あたりの上限は700円となっており、1つのau IDにつき期間中3回まで、最大2,100円割引きされる。

また、Pontaポイントが当たる抽選キャンペーンでは、9月1日～30日までの期間中に「かっぱ寿司」を利用の上、au PAY(コード支払い)決済にて合計3,000円以上の支払いをすると、抽選で最大30,000Pontaポイントが当たる。等級および当選者数は、1等「30,000pt(1名)」、2等「5,000pt(5名)」、3等「100pt(100名)」、4等「50pt(10,000名)」。

さらに、9月1日～30日までの期間中に「かっぱ寿司」を利用の上、au PAY(コード支払い)決済にて1回2,000円以上の支払いをすると、次回、1回3,000円以上の会計時に使える300円割引クーポンが、その場で最大10,000名に当たるクイックチャンスも開催される。クーポン利用期間は10月1日～31日。

※本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がある。

※掲載写真はイメージ。

※ネット注文での利用は対象外。