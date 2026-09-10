TBSは、9月19日から23日まで東京・新宿住友ビル 三角広場で開催する大型体験イベント「TBS SPORTS＆VIVANT PARK」のステージコンテンツを発表した。

同イベントは、「動こう! 遊ぼう! キミが主人公」をテーマに開催。『アジア大会 愛知・名古屋』や『SASUKE』の体験ブースに加え、現在放送中の日曜劇場『VIVANT』の世界観を楽しめるコンテンツなどを展開する。入場無料で事前予約も不要(一部ステージは抽選制)となっている。

オープニングステージに『VIVANT』キャスト集結

初日の9月19日に行われるオープニングステージには、日曜劇場『VIVANT』から新庄浩太郎役の竜星涼、ドラム役の富栄ドラム、チョッキー役のOhm-Tanapak(オーム・タナパック)が登壇する。

さらに、『アジア大会 愛知・名古屋』TBSアスリートアンバサダーであり、『VIVANT』にもサプライズ出演した柔道家の角田夏実も参加。『アジア大会』と『VIVANT』をテーマにしたクロストークを展開し、スポーツの魅力や作品の舞台裏について語る予定だ。

会場では、サントリーの「PSB」と日曜劇場『VIVANT』がコラボしたオリジナルデザイン缶の無料サンプリングも行われる。

詳細はTBS公式サイトより確認できる。

【編集部MEMO】

チョッキー役を演じるタナパック・ジョンジャイパーは、タイの俳優。OHM（オーム）というニックネームで知られ、タイドラマ『I Will Knock You』に出演し、タイのエンタメファンの間ではおなじみの俳優として活躍している。9日に自信のSNSで来日を発表した。

(C)TBS