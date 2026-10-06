ブライアン・メイ、クイーンはもうツアーをしないと明言「50年もやれば十分」

クイーン＋アダム・ランバートは、2024年2月14日に東京ドームで「Rhapsody」ワールドツアーを終えて以来、ライブを行っていない。そしてブライアン・メイは、英紙『タイムズ』の新たなインタビューで、バンドが二度とツアーに戻ることはないと明かした。

「18カ月前に、もうツアーはしたくないと決めたんだ」とメイは語った。「アメリカにいたとき、家族ぐるみで親しくしていた友人が亡くなった。それでツアー・マネージャーに、『数日だけ家に帰って、また戻ってくるよ』と言ったんだ。すると彼女は僕の目を見て、『そんなことできないって、わかってるでしょう』と言った。演奏するのも、旅をするのも大好きだ。でも、その代わりに自由を犠牲にしなくてはならない。僕には妻［俳優のアニタ・ドブソン］も孫もいるし、やりたい天体物理学の研究もたくさんある。だから、もう50年もやれば十分なんじゃないかと思っている」

とはいえ、大勢の人々が集まる空間でクイーンの音楽を届ける別の方法まで否定しているわけではない。「かなり革新的なことをやりたいとは思っている」とメイは語る。「ABBAがやったことと同じではないけど、方向性としてはああいうものに近い……。去年Sphereに行ったら創作意欲が一気に湧いてきて、クイーンのショーを丸ごとひとつ構想してスケッチまで描いたんだ。没入型の体験というアイデアは、今もまだ可能性があると思う。時空を超えられるようなものになるかもしれない。でも現状では、AIなしに作ることはできないし、僕はAIにかなり深刻な懸念を抱いている……。データセンターは巨大な悪であり、立ち向かわなくてはいけない」

2025年9月、メイはRolling Stoneに、単純にツアー生活に疲れ果てていると語っていた。ただし当時は、今回のように今後のツアーを完全に否定するところまでは至っていなかった。「50年間ツアーをしてきたから、もう十分なんじゃないかと思っている自分もいる」と彼は語った。「ホテルの部屋で目を覚まして、そこに閉じ込められているような状況が嫌なんだ。最近、家で家族に何かあったのに、どうしても帰れないということが何度かあった。それがずっと心に引っかかって、『もうこれはやりたくないかもしれない』と思った。あまりにも何度も自分の自由を手放してきたように感じる。だから今の気持ちとしては、いわゆるツアーはもうしたくない。それでもライブはやりたいし、新しいことにも挑み続けたい」

今年1月、メイは『Daily Mail』に対し、「今のアメリカは危険な場所だから」、ライブのために大西洋を渡るつもりはないと語っていた。「とても悲しいよ。クイーンはアメリカで育ったようなものだと感じているし、僕たちはあの国が大好きだから。でも、もう昔とは違う。今は誰もが、アメリカへ行くことをためらっている」

だからといって、クイーン＋アダム・ランバートのメンバーが活動を止めるわけではない。ドラマーのロジャー・テイラーは先日、ソロ・アルバム『Violence Insane in a Beautiful World』をリリースし、ランバートも7月に自身のアルバム『Adam』を発表した。さらに先月のMTV Video Music Awardsでは、「Freedom! 90」を披露し、ジョージ・マイケルに敬意を表している。

クイーンのアーカイブを掘り起こすプロジェクトもいくつか進行しており、その第一弾となるのが新たなコンサート映画『クイーン：ブダペスト』だ。撮影されたのは1986年7月27日。クイーンが、鉄のカーテンの向こう側で公演を行った初のメジャーなロックバンドとなった日のステージである（なお、『クイーン：ブダペスト』は10月7日（水）より全国の映画館で公開される）。

もちろん、メイが心変わりする可能性も十分にある。もしそうなったとしても、「もうツアーはしない」と宣言したあとで再びツアーに出たロックスターは、彼が最初でも最後でもない。

From Rolling Stone US.

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『クイーン：ブダペスト』上映情報

2026年10月7日（水）より期間限定公開

※基本上映日は10月7日（水）、10月10日（土）の2日間。一部劇場では10月7日（水）〜15日（木）まで上映

上映形式： 4Kレストア版／2D通常上映、Dolby Atmos上映

IMAX特別先行上映： 10月7日（水）TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ 名古屋栄

鑑賞料金： 3,000円一律

※IMAX、Dolby Atmosほか特別スクリーン・座席は別途アップチャージあり

配給： カルチャヴィル合同会社

ホームページ：https://www.culture-ville.jp/queen

『クイーン：ブダペスト』リリース情報

2026年11月6日（金）リリース

※劇場公開終了後、映像商品／サウンドトラック・アルバムとして発売。デジタル配信も同日スタート

再生・購入：https://queenjp.lnk.to/BUDAPESTJPAWRS

〈Blu-ray国内盤［完全生産限定盤］〉

価格：5,940円（税込）

仕様：4面パネルソフトパック

映像：MPEG-4 AVC 1920×1080（4Kレストア）

音声：DTS Stereo／DTS-HD Master Audio 5.1／Dolby Atmos

日本盤限定：MC部分日本語字幕、日本語ブックレット（解説・歌詞・対訳付き）

〈2CD国内盤〉

価格：3,960円（税込）

仕様：ジュエルケース／Blu-spec CD2

DISC 1：全13曲（57:50）

DISC 2：全14曲（48:54）

日本盤限定：日本語ブックレット（歌詞・対訳・解説付き）、ハーフカット型抜きステッカー（初回仕様限定封入）

〈輸入盤〉

4K UHD Blu-ray／DVD／2CD（4面パネルソフトパック）／3LP（日本語帯付き予定）

クイーン日本公式ショップ：

https://www.sonymusicshop.jp/queen

CDやアナログに加え、アパレルやグッズも販売中