グローバルガールズグループ・TWICEのMINAが10日、大阪・クオーツ心斎橋で行われた「CHAUMET大阪心斎橋店グランドオープン 記者発表会」にスペシャルゲストとして登場した。ブランドカラーに合わせたネイビーのドレスを身にまとい、ジュエリーを身に付けて美しい姿を披露した。

MINA

1780年創業のフランスのハイジュエラリー メゾン「ショーメ(CHAUMET)」は、9月12日に関西エリア最大規模となる旗艦店「CHAUMET大阪心斎橋店」をオープン。発表会では、ショーメ CEOのチャールズ・レオン氏とMINAがテープカットを行い、グランドオープンを祝福した。

ジュエリーを贈りたい相手は母「まだ娘としてお世話になっているので...」

この日のMINAは、美しいデコルテが映えるネイビーのドレス姿で登壇。ダイヤモンドがあしらわれた「ジョゼフィーヌ」コレクションの新作を含む計7点のジュエリーを身にまとい、華やかな存在感で会場を魅了した。

関西出身のMINAは「普段は東京でのお仕事が多いので、すごく新鮮な気持ちですし、心斎橋エリアの新たなランドマークであるクオーツ心斎橋に、関西エリア最大規模となるメゾンの旗艦店としてのグランドオープンに関わらせていただくことができて光栄です」と笑顔でコメントした。

また、この日着用したジュエリーについて聞かれると、「ジュエリーが一層引き立つように、ブランドカラーと同じネイビーのドレスを着てきました」と説明。「『ジョゼフィーヌ』コレクションからエグレットのティアラをはじめ、ネックレスやリングを着用しています。たくさんのジュエリーを着けさせていただいたんですけど、一つひとつ素敵な作品で、すごくワクワクしています」と語った。

ショーメの魅力については、「245年以上の歴史があり、一つひとつの作品に『物語』や『意味』が込められているところが、長い間たくさんの方に愛されているポイントだと思います」とコメントした。

MINA

さらに、大切な人へショーメのジュエリーを贈るなら誰に贈りたいかという質問には、「最初に思い浮かぶのは母かなと思います。まだ娘としてお世話になっているので、母にプレゼントとして贈りたいです」と回答。添えたい言葉については「シンプルに『ありがとう』と感謝の気持ちとともにプレゼントしたいなと思います」と母への思いを明かした。

今後挑戦したいことについては、「私たちのファンであるONCEの皆さんが喜んでくれること、楽しんでもらえることに、これからもどんどん挑戦していきたいと思っています」と意欲を見せる場面も。さらに、今後ライブをしてみたい場所を聞かれると、「日本でもたくさんライブをさせていただいたのですが、また国立競技場でできる機会があれば本当に光栄だなと思います」と語り、再び大舞台に立つことへの思いをのぞかせた。

また、忙しかったグローバルツアー終了後には家族旅行へ出かけたことも告白。「私にとってとても良い時間になりました」と振り返り、「母が『頼れるようになった』と言ってくれて、ちょっと大人になったなと思いました」と笑顔を見せた。

大阪での定番について尋ねられると、「実家に帰ってくると、母のオムライスが大好きなので食べたいなと思っちゃいます」と回答。久しぶりに大阪で1日自由な時間ができたら「学生時代の友達と会って、ショッピングやおいしいものを食べたりしたい」と地元への愛着を語っていた。