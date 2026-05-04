「一気に何匹か連れてきてしまいました」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのMINAが、イベントで最近出会った“かわいいもの”について語り、思わず複数購入してしまったエピソードを明かした。

最近はセルフネイルにハマり中 アイウエア選びのポイントも語る

MINAは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にSANA、MOMOとともに登場。

「RIM」はアイウェアブランド・JINSの姉妹ブランドで、MISAMOのブランドアンバサダー就任を記念して、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪と東京にオープン。期間限定ストアは、MISAMOのブランドアンバサダーにおけるプロモーションコピー“もっとかわいくなれる、ファッションアイウェア。”を体感できる空間で、大阪・ルクアイーレ店は4月24日～5月24日、渋谷スクランブルスクエア店は5月1日～20日に開催される。

MISAMOの3人は同ブランドのアイウェアを着用して登場。アイウェア選びで大切にしていることを聞かれたMINAは、「サングラスをかけることが多いんですが、日差しをよけるだけじゃなく、ファッションの一部としてかわいく見せられるように選んでいます」とこだわりを説明。

また、最近出会ったかわいいものを聞かれると、MINAは「つい先日、かわいいワンちゃんのチャームを見つけて……いろんなお洋服を着てるんですけど、とてもかわいくて、一気に何匹か連れてきてしまいました」と告白し、「さっそくカバンにつけて自慢しています」と照れ笑いを浮かべた。

イベントでは、“メガネ”にちなみ、3人の“目がねえモノ”についてのトークも展開。MOMOから、最近ネイルにハマっていることを明かされたMINAは、「今年からセルフでネイルを始めて、ずっとやっているんですけど。やっぱりキラキラしたものだったり新しいものを見ると、ついつい買っちゃいます」と明かしていた。