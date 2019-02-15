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お知らせ

「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2019年04月05日(金)

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LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】

スマホアプリ / サービス 04/05 07:00

2019年04月03日(水)

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「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に

スマホアプリ / サービス 04/03 19:35

2019年03月30日(土)

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Gmailの「情報保護モード」って何ですか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 03/30 18:25

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Twitterアプリに真のダークモード登場

開発/エンジニア 03/30 17:52

2019年03月29日(金)

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LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説

スマホアプリ / サービス 03/29 11:23

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Googleの音声文字変換アプリが4億人以上のコミュニケーションを変える

スマホアプリ / サービス 03/29 06:00

2019年03月22日(金)

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LINEトークの背景を変えるやり方

スマホアプリ / サービス 03/22 07:00

2019年03月15日(金)

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誕生日はLINEでお祝い! タイムラインが華やぐ「誕生日カード」を贈ろう

スマホアプリ / サービス 03/15 07:00

2019年03月14日(木)

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Androidの次期メジャーバージョン「Android Q」発表、ベータ1提供開始

Android 03/14 10:26

2019年03月06日(水)

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Googleマップが近日中に刷新、ナビや乗り換え案内がもっと便利に

スマホアプリ / サービス 03/06 18:40

2019年03月05日(火)

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マネーツリーの「MT LINK」が三井住友カードのiOS/Android向けアプリと連携

iPhone 03/05 23:32

2019年03月02日(土)

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アフター5でポケモンGO! ヒンバスの色違いにスペシャルウィークエンド、2019年も盛りだくさん

スマホアプリ / サービス 03/02 06:00

2019年03月01日(金)

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LINEの「メンション」を学ぶ、やり方や通知は?

スマホアプリ / サービス 03/01 07:00

2019年02月28日(木)

Top

「Yahoo!防災速報」に防災関連情報をまとめた新機能「防災手帳」

モバイル 02/28 17:34

2019年02月26日(火)

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Android「メッセージ」、会話から直接Googleアシスタントの利用が可能に

スマホアプリ / サービス 02/26 11:56

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Android「FIDO2」認定取得、パスワード使わずにアプリやサイトにログイン

Android 02/26 09:30

2019年02月25日(月)

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LINEアカウントの引継ぎ、より簡単に

スマホアプリ / サービス 02/25 18:21

2019年02月23日(土)

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AndroidのGmailアプリ、新たなデザインに

モバイル 02/23 14:40

2019年02月22日(金)

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ポケモンGOでチーム変更が可能に、ただし年に1度だけ

スマホアプリ / サービス 02/22 11:42

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LINEは年齢確認なしで使えるの? 年齢認証が必要なのはどんなとき?

スマホアプリ / サービス 02/22 07:00

2019年02月20日(水)

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メルペイ、3月初旬にコード決済対応 - Androidもサポート予定

スマホアプリ / サービス 02/20 20:45

2019年02月15日(金)

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アフター5でポケモンGO! 手持ちのポケモンと記念撮影できちゃう「GOスナップショット」が登場する

スマホアプリ / サービス 02/15 11:28

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LINEが開かない! 考えられる理由と対処法

スマホアプリ / サービス 02/15 07:00

2019年02月08日(金)

Top

LINEを最新版にアップデートする方法、iPhoneとAndroid

スマホアプリ / サービス 02/08 07:00

2019年02月07日(木)

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歩くだけでAmazonギフト券がもらえるウォーキングアプリ「WalkCoin」

スマホアプリ / サービス 02/07 18:45

2019年02月05日(火)

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Google、自動音声書き起こしや補聴などAndroid用アクセシビリティ・アプリ

スマホアプリ / サービス 02/05 15:40

2019年02月04日(月)

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LINE、未成年の一部は保護者の許可必要に - EMA認定終了のため

スマホアプリ / サービス 02/04 20:15

2019年02月01日(金)

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LINEアルバムの作り方～何枚まで投稿できる? 削除や保存はどうやる?

スマホアプリ / サービス 02/01 07:00

2019年01月25日(金)

Top

LINEでホーム画を変える、さらにタイムラインへの自動投稿を防ぐには?

スマホアプリ / サービス 01/25 10:33

2019年01月24日(木)

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多くのAndroid向け無償VPNアプリ、実はマルウェアで情報漏洩のリスク

開発/エンジニア 01/24 09:20

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