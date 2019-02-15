「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ
2019年04月05日(金)
2019年04月03日(水)
「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に
スマホアプリ / サービス 04/03 19:35
2019年03月30日(土)
Gmailの「情報保護モード」って何ですか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
Android 03/30 18:25
Twitterアプリに真のダークモード登場
開発/エンジニア 03/30 17:52
2019年03月29日(金)
LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説
スマホアプリ / サービス 03/29 11:23
Googleの音声文字変換アプリが4億人以上のコミュニケーションを変える
スマホアプリ / サービス 03/29 06:00
2019年03月22日(金)
LINEトークの背景を変えるやり方
スマホアプリ / サービス 03/22 07:00
2019年03月15日(金)
誕生日はLINEでお祝い! タイムラインが華やぐ「誕生日カード」を贈ろう
スマホアプリ / サービス 03/15 07:00
2019年03月14日(木)
Androidの次期メジャーバージョン「Android Q」発表、ベータ1提供開始
Android 03/14 10:26
2019年03月06日(水)
Googleマップが近日中に刷新、ナビや乗り換え案内がもっと便利に
スマホアプリ / サービス 03/06 18:40
2019年03月05日(火)
マネーツリーの「MT LINK」が三井住友カードのiOS/Android向けアプリと連携
iPhone 03/05 23:32
2019年03月02日(土)
2019年03月01日(金)
LINEの「メンション」を学ぶ、やり方や通知は?
スマホアプリ / サービス 03/01 07:00
2019年02月28日(木)
「Yahoo!防災速報」に防災関連情報をまとめた新機能「防災手帳」
モバイル 02/28 17:34
2019年02月26日(火)
Android「FIDO2」認定取得、パスワード使わずにアプリやサイトにログイン
Android 02/26 09:30
2019年02月25日(月)
LINEアカウントの引継ぎ、より簡単に
スマホアプリ / サービス 02/25 18:21
2019年02月23日(土)
AndroidのGmailアプリ、新たなデザインに
モバイル 02/23 14:40
2019年02月22日(金)
ポケモンGOでチーム変更が可能に、ただし年に1度だけ
スマホアプリ / サービス 02/22 11:42
LINEは年齢確認なしで使えるの? 年齢認証が必要なのはどんなとき?
スマホアプリ / サービス 02/22 07:00
2019年02月20日(水)
メルペイ、3月初旬にコード決済対応 - Androidもサポート予定
スマホアプリ / サービス 02/20 20:45
2019年02月15日(金)
LINEが開かない! 考えられる理由と対処法
スマホアプリ / サービス 02/15 07:00
2019年02月08日(金)
LINEを最新版にアップデートする方法、iPhoneとAndroid
スマホアプリ / サービス 02/08 07:00
2019年02月07日(木)
歩くだけでAmazonギフト券がもらえるウォーキングアプリ「WalkCoin」
スマホアプリ / サービス 02/07 18:45
2019年02月05日(火)
2019年02月04日(月)
LINE、未成年の一部は保護者の許可必要に - EMA認定終了のため
スマホアプリ / サービス 02/04 20:15
2019年02月01日(金)
LINEアルバムの作り方～何枚まで投稿できる? 削除や保存はどうやる?
スマホアプリ / サービス 02/01 07:00
2019年01月25日(金)
LINEでホーム画を変える、さらにタイムラインへの自動投稿を防ぐには?
スマホアプリ / サービス 01/25 10:33
2019年01月24日(木)
多くのAndroid向け無償VPNアプリ、実はマルウェアで情報漏洩のリスク
開発/エンジニア 01/24 09:20
バックナンバー
|2019
|2018
|2017