ダノンジャパンは8月27日、「ダノン ビオ」ブランドから、腸活の習慣化をサポートする無料アプリ「BIO腸活」を提供開始した。LINEミニアプリとして提供され、専用アプリのインストールは不要。iOSおよびAndroid端末で利用できる。

「BIO腸活」は、お通じ・食事・睡眠・運動・ストレスの5項目に関する生活習慣を記録し、その内容をもとに「生活習慣スコア」を算出するサービス。日々の行動や体調の変化を可視化し、自身に合った腸活習慣づくりを支援する。

アプリ内では、生活習慣スコアの推移をカレンダーやグラフで確認できるほか、現在の状態に応じたアドバイスも受けられる。継続利用に応じて腸活レベルが上昇する仕組みや、ポイントを獲得して抽選企画に参加できる機能も備える。

また、開封済みのダノン ビオ製品のカップをARスキャンすることでポイントを獲得できる機能も搭載。ビフィズス菌BE80をモチーフとしたキャラクターが登場し、継続利用を促進する仕掛けを用意した。食事記録機能では摂取エネルギーや栄養バランスの確認も行える。

開発の背景として同社は、2024年に実施した調査で、腸活に興味がある人の43.5％が「何が正しいのかわからない」と回答したことを紹介。腸活を続けたいものの継続が難しい、自分に合った方法が分からないといった課題に対応するため、生活習慣や体調の変化を記録・可視化できるサービスとして開発したとしている。

「ダノン ビオ 8日間チャレンジ」キャンペーン

さらにアプリのローンチに合わせ、9月1日から11月30日まで「ダノン ビオ 8日間チャレンジ」キャンペーンを実施する。対象商品の購入レシートを使って応募でき、抽選でJCBギフトカードをプレゼントする。