ダノンジャパンは8月17日、「ダノン ビオ」ブランドより、季節限定の新フレーバー「洋梨&ぶどう」を全国のスーパーマーケットにて発売した。

「ダノン ビオ ヨーグルト 洋梨&ぶどう」

ダノン ビオ ヨーグルトは、100倍(※)胃酸に強く、生きて腸まで届くビフィズス菌BE80を配合したヨーグルト。2025年より、旬のフルーツのおいしさや季節感、さらに旅行気分を味わえる「世界旅行」シリーズを展開しており、シリーズ第7弾となる今回は、秋のスペインをイメージした「ダノン ビオ ヨーグルト 洋梨&ぶどう」が発売された。

本商品は、秋らしい“果実の深み”とダノン ビオのクリーミーなヨーグルトを調和させた、華やかな香りと奥行きのある味わいが特長の製品。蓋を開けると、赤ぶどうの華やかな香りがふわりと広がり、口にした途端まろやかな酸味とともに洋梨のジューシーな果肉を感じることができる。

「ダノン ビオ ヨーグルト 洋梨&ぶどう」

パッケージは、スペイン・バルセロナを象徴するグエル公園のモザイク模様をベースに、フラメンコを思わせるモチーフを散りばめ、情熱と深まる秋を感じられるデザインに仕上げている。300g(75gX4)入りで、価格はオープン。

※同社従来品比。第三者機関において胃の環境を模した実験器具を用いて、BE80菌と当社のブルガリカス菌との胃液殺菌力に対する生存比較試験の結果