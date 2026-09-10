『キングオブコント2026』ファイナリスト会見がこのほど、都内で行われ、決勝進出を果たした10組が発表された。

  • ダウ90000・吉原怜那

    ダウ90000・吉原怜那

蓮見翔が意識するライバルは「スポーツ」、そして吉原怜那は…

3,445組がエントリーした今大会で決勝に進出したのは、ヤッホイ、相性はいいよね、ジェラードン、ダウ90000、や団、ザ・マミィ、ななまがり、元祖いちごちゃん、蛙亭、ニッポンの社長の10組。ここに敗者復活戦から勝ち上がった1組を加えた11組が決勝戦で激突する。

ファイナリストの中でライバルとして意識する芸人を聞かれ、蓮見翔(ダウ90000)は「スポーツですね」と、“お笑いのライバル”を回答。「お笑いは流行っていない」という発言が話題を呼んで以降、その状況を憂いながら、お笑い界を盛り上げていきたいという姿勢を見せている蓮見だが、「やっぱりスポーツのほうが流行っているので。全員で束になって、スポーツより流行りたいなと思います」と意気込んだ。

続いて、その流れで「私もライバルがいて」と切り出した吉原怜那(ダウ90000)が、「マミィの林田さん」と指名。林田洋平(ザ・マミィ)が「え!?」と驚くと、吉原は「林田さん、元カレにそっくりで!」「あんまりこっち見ないでほしいんです!」と感情たっぷりに言い放った。

すると、この指名に対し、林田は「僕、すべての女性の元カレに似てるんです」と返し、会場を大爆笑させていた。

『キングオブコント2026』決勝戦は今秋にTBS系で生放送される。

  • ザ・マミィの林田洋平(左)と酒井貴士

    ザ・マミィの林田洋平(左)と酒井貴士

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