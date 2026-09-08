バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX ライドケミートレカ ラストガッチャセット」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「PREMIUM DX ライドケミートレカ ラストガッチャセット」(7,700円)

『仮面ライダーガッチャード』の物語を彩った数々のケミーたちが、「ライドケミートレカ」のプラスチックカード仕様のセットとして登場。

本商品には、番組後半で活躍したケミーをはじめ、映画作品や小説に登場した印象的なケミーまで、ファン必携の全48種を収録。劇中での活躍シーンを思い出させる豪華ラインナップとなっている。

さらに、収録カードは一部デザインを見直し、劇中デザインにより近しい仕上がりになっている。ライドケミートレカはプラスチック製となっており、装填遊びだけでなくコレクションアイテムとしての魅力も高めている。

テレビシリーズ後半、映画、小説までを網羅した集大成ともいえるライドケミートレカセット。作品を最後まで応援したファンに向けた、まさに“ラストガッチャ”の名にふさわしいプレミアムアイテムとなっている。







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