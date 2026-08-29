バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「テガジューン-MEMORIAL EDITION-」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、人気キャラクター・ガリュードが使用する変身アイテム「テガジューン」が、大人のファンに向けた豪華仕様の「MEMORIAL EDITION」として登場する。

本商品最大の特徴は、DX版から約130％にサイズアップした迫力のビッグスケール仕様。劇中で印象的だった巨大な手のフォルムを存在感たっぷりに再現し、飾って楽しむコレクションアイテムとしても高い満足感を実現している。

さらに、DX版から音声仕様を大幅アップデート。ガリュードが使用する印象的なセリフを多数新規収録し、ファン待望の劇中再現遊びを実現している。変身シーンはもちろん、劇中で印象を残した数々の音声を楽しむことができる。

また、劇中BGMを3曲収録。変身遊びやなりきり遊びの没入感を高め、まるで作品世界の中に入り込んだかのような体験を味わえる。

加えて、付属の「MEMORIALIZE DATA CARD」との連動ギミックを搭載。カードをセットすることで専用音声や演出が発動し、DX版では味わえなかったプレミアムな遊びを楽しめる。

さらに、ユニバース戦士や各種武器召喚音など、作品の世界観を彩る豊富な効果音も収録。ガリュードファンのみならず、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ファン必携のメモリアルアイテムとなっている。







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