バンダイは、テレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア』に登場するアイテムを再現した大人向けなりきり玩具「Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア」(5,940円)を発売する。プレミアムバンダイでは、10月1日16時から予約受付を開始する。

「Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア」(5,940円)

本商品は、主人公・七海るちあのオルゴールを、「Special Memorize」シリーズより立体化したもの。本体はハンドルを含めて約118mmのサイズで、パール塗装や盤面中央に配したラインストーンなどにより、華やかなデザインを再現している。

劇中同様にフタを開閉できるほか、持ち手を回すと盤面が回転する仕様となっている。盤面の芯は約120個付属し、好みに応じて配置をカスタマイズすることも可能だ。

持ち手を回すとスイッチが入り、挿入歌「Legend of Mermaid」と「Super Love Songs!」のオルゴールバージョンが流れる。

予約受付は11月30日23時までを予定しており、商品は2027年4月に発送予定。準備数に達した場合は、期間内でも販売を終了する場合がある。

「Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア」商品概要

商品名 ：マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア

：マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア 価格 ：5940円（税込、送料・手数料別途）

：5940円（税込、送料・手数料別途） 対象年齢 ：15歳以上

：15歳以上 セット内容 ：オルゴール本体×1、オルゴール芯約120個

：オルゴール本体×1、オルゴール芯約120個 サイズ ：高さ約54mm×幅約118mm×奥行約98mm

：高さ約54mm×幅約118mm×奥行約98mm 予約期間 ：10月1日16時～11月30日23時予定

：10月1日16時～11月30日23時予定 発送時期 ：2027年4月予定

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