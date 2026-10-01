バンダイは、テレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア』に登場するアイテムを再現した大人向けなりきり玩具「Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア」(5,940円)を発売する。プレミアムバンダイでは、10月1日16時から予約受付を開始する。
本商品は、主人公・七海るちあのオルゴールを、「Special Memorize」シリーズより立体化したもの。本体はハンドルを含めて約118mmのサイズで、パール塗装や盤面中央に配したラインストーンなどにより、華やかなデザインを再現している。
劇中同様にフタを開閉できるほか、持ち手を回すと盤面が回転する仕様となっている。盤面の芯は約120個付属し、好みに応じて配置をカスタマイズすることも可能だ。
持ち手を回すとスイッチが入り、挿入歌「Legend of Mermaid」と「Super Love Songs!」のオルゴールバージョンが流れる。
予約受付は11月30日23時までを予定しており、商品は2027年4月に発送予定。準備数に達した場合は、期間内でも販売を終了する場合がある。
「Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア」商品概要
- 商品名：マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア Special Memorize 七海るちあのオルゴール ピュア
- 価格：5940円（税込、送料・手数料別途）
- 対象年齢：15歳以上
- セット内容：オルゴール本体×1、オルゴール芯約120個
- サイズ：高さ約54mm×幅約118mm×奥行約98mm
- 予約期間：10月1日16時～11月30日23時予定
- 発送時期：2027年4月予定
(C)講談社・フリュー・テレビ愛知／ぴちぴちピッチ製作委員会