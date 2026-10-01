バンダイは、1989年に発売されたコンパクト型ドールハウス「Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL」を復刻した「Special Memorize Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL」(5,940円)を発売する。プレミアムバンダイでは、10月1日16時から予約受付を開始する。

「Special Memorize Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL」(5,940円)

本商品は、懐かしのアイテムを再現する「Special Memorize」シリーズから登場するもの。両手に収まるコンパクトなサイズ感や、丸みを帯びたフォルムを当時の商品に沿って再現した。

フタを開くと、動物病院「ANIMAL HOSPITAL」をモチーフにした内装が広がる。ヴィンテージ感のあるデザインは、当時のディテールにこだわって仕上げたという。

また、コンパクト本体に加え、おともだちドール3体が付属する。

予約受付は11月8日23時までを予定しており、商品の発送は2027年3月を予定する。準備数に達した場合は、期間内でも販売を終了する場合がある。

「Special Memorize Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL」商品概要

商品名 ：Special Memorize Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL

：Special Memorize Polly Pocket BUTTONS’ ANIMAL HOSPITAL 価格 ：5940円（税込、送料・手数料別途）

：5940円（税込、送料・手数料別途） 対象年齢 ：15歳以上

：15歳以上 セット内容 ：コンパクト本体×1、ドール×3

：コンパクト本体×1、ドール×3 サイズ ：高さ約105mm×幅約90mm×奥行約30mm

：高さ約105mm×幅約90mm×奥行約30mm 予約期間 ：10月1日16時～11月8日23時予定

：10月1日16時～11月8日23時予定 発送時期 ：2027年3月予定

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