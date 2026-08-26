ホビーサーチは、デアゴスティーニ・ジャパンが展開するキャラクターおせちシリーズより「ゴジラおせち2027」(和洋二段重2名用、26,950円)の予約受付を開始した。

「ゴジラおせち2027」

2027年は『ゴジラ×メカゴジラ』公開25周年の節目の年。「ゴジラおせち2027」は同作に登場したメカゴジラをはじめ、定番のゴジラや東宝怪獣をモチーフにした和洋二段重だ。

一の重

一の重には、ゴジラ(2002)のシルバーの帯を巻いたローストビーフや海老旨煮、味付数の子、伊達巻などのおせち定番食材に加え、ゴジラの足跡をイメージした練り切りや昆布を盛り込んだ。さらに、機龍隊マーク付き容器に入った珍味など、作品ファンなら思わず反応する演出も用意されている。

ゴジラや機龍をイメージした食材を盛り込んだ一の重

ゴジラや機龍をイメージした食材を盛り込んだ一の重

一の重 内容

鯨の尾羽の紫蘇漬、烏賊松笠雲丹焼、きんとん、渋皮栗甘露煮、たこ梅じそ風味、味付数の子、ローストビーフ、海老旨煮、クランベリーくるみ、練り切り（ゴジラ足跡）、クラブサラダ、くこの実、伊達巻、紅白蒲鉾、塩レモンチキン、グリーンオリーブ、生ハム、ゴジラ足跡昆布

二の重

二の重では3式機龍やモスラをモチーフにした食材を配置。ゴジラおせち定番のモスラは新たな食材を盛り込み、ハンバーグやスモークサーモン、合鴨スモークなどを中心に、お子様でも楽しみやすいメニュー構成となっている。

機龍モチーフの食材を取り入れた二の重

機龍モチーフの食材を取り入れた二の重

二の重 内容

蟹爪、クリームオーロラ包み、合鴨スモーク、焼き湯葉巻、椎茸旨煮、サーモンキャロットテリーヌ、海老とブロッコリーのテリーヌ、甲いかの金柑黄金和え、ライプオリーブ、糸昆布甘酢炊、スモークローズサーモン、ハンバーグ、黒豆、さくらんぼ蜜煮、田作り、彩り餅（イチゴ風味）、紫キャベツのラペ、ゴジラ足跡昆布

特典

特典として、『ゴジラ×メカゴジラ』デザインのオリジナル重箱に加え、A4サイズのポスターカレンダー2種、祝箸3膳、『ゴジラ×メカゴジラ』ゴジラ年賀状、ゴジラおみくじを同梱する。

オリジナル重箱や年賀状など豪華特典も付属

オリジナル重箱や年賀状など豪華特典も付属

オリジナル重箱や年賀状など豪華特典も付属

オリジナル重箱や年賀状など豪華特典も付属

オリジナル重箱や年賀状など豪華特典も付属

商品概要

商品は和洋二段重・35品目構成で2人前。価格は26,950円。国内工場で製造された冷凍おせちとして届けられ、2026年12月30日発送予定となっている。

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