大ヒット映画『ゴジラ-1.0』の公開から3年、待望の続編『ゴジラ-0.0』が11月に公開されます。それに先駆けて、『ゴジラ-0.0』のグッズが続々と登場し、SNSで話題となっています。

映画公開に先駆けて『ゴジラ-0.0』グッズの販売が決定!

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映画館やゴジラ・ストア等で発売される、ゴジラの新ビジュアルを使ったグッズや東宝オリジナルフィギュアシリーズのDESKTOP MONSTERなど多数の商品がラインナップ。

さらに定番のムービーモンスターシリーズも登場!

世界最速で『ゴジラ-0.0』のグッズが手に入る、このチャンスをお見逃しなく。

販売場所や発売日は各画像をご確認ください。

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※画像は実際の商品とは異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の数量には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

(@g_minus_zeroより引用)

東宝オリジナル商品

まずは、7月17日から発売されている東宝オリジナル商品。ゴジラ(2026)の迫力あるビジュアルを使用したステッカーやアクスタなど、多くのオリジナルグッズがゴジラ・ストア等にて販売されています。

ダイカットステッカーA・B・C …(各550円)

2連蓄光キーホルダーA・B …(各1,320円)

リアルグラフィックミニタオルA・B …(各550円)

文字のしおり …(1,870円)

TシャツA・B …(130㎝・150㎝が3,850円、M～XXLは4,400円)

さらに、ゴジラ・ストアおよび全国の映画館で販売される東宝オリジナル商品も。

ステッカーセット …(660円)

リールキーホルダー …(1,320円)

ビッグアクリルスタンド …(2,200円)

アクリルスタンドキーホルダー …(1,100円)

TシャツA …(L～XL/5,500円)

ムービーモンスターシリーズ

映画『ゴジラ-0.0』東宝オリジナル商品映画『ゴジラ-0.0』ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2026)First look ver.

バンダイが展開する、怪獣キャラクターをソフビで再現するムービーモンスターシリーズにも「ゴジラ(2026)」が登場。迫力と存在感のある背ビレや尻尾の造形に加え、劇中の「ゴジラ(2026)」のカラーリング再現にもこだわったフィギュア「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2026)First look ver.」。価格は3,520円で、発売日は7月25日。現在予約受付中です。

東宝オリジナルフィギュア

映画『ゴジラ-0.0』ゴジラ(2026)DESKTOP MONSTER First Look ver.

また、東宝が制作するオリジナルフィギュアシリーズ『DESKTOP MONSTER』からは、ゴジラ(2026)のフィギュア「ゴジラ(2026)DESKTOP MONSTER First Look ver.」が登場。右手は可動式。サイズは約W192×H166(台座含む場合 H181)×D159mmで、台座は取り外しが可能。価格は11,000円。こちらは8月5日発売なのですが、現在予約受付中です!

大迫力のビジュアルと充実のラインアップ、ファンにはたまりませんよね。これだけ多くのグッズが登場すると、11月公開の映画への期待も一段と高まります!

SNSでも、ファンを中心に「ゼロゴジ来たぁぁぁぁ!!!」「遂に全身の姿がお披露目ですね! カッコいい‼︎」「うわめちゃくちゃカッケェ!! ほしい!」「グッズ情報が出てくると公開までのカウントダウンが迫ってる感じがして待ち遠しい」と話題に。ぜひお気に入りのグッズを手に入れて、スクリーンでゼロゴジに逢える日を楽しみに待ちましょう!

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