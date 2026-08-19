セガ プライズにこのほど、『葬送のフリーレン』の新作グッズが多数登場。その中から、あの名シーンを再現できちゃう注目のフィギュアを紹介します!

アニメ『葬送のフリーレン』

公式サイトのグッズ情報ページに

新たな情報を公開しました🪄

▶https://frieren-anime.jp/goods/

.

今月も様々なアイテムをアップ。

.

こちらは 組み合わせても、別々でも遊べます。

(@Anime_Frierenより引用)

セガ プライズ「Luminasta‐フリーレン‐インミミックPLUS」

まずは、宝箱に擬態した魔物「ミミック」(全長約8.5×7.5cm)と、四つん這いでうなだれる「フリーレン」(全長約6×13cm)のフィギュアの登場です。今回のミミックは、舌がべろ～んと出ている豪華仕様。2つを組み合わせれば、一級魔法使い試験のダンジョン攻略での一幕を再現できちゃうんです。

ミミックの中に魔導書が入っていると確信するフリーレン。フェルンの忠告も聞かずに覗き込むと、案の定、ミミックに食べられちゃうという……、ちょっぴりお間抜けなシーンです(笑)。もちろん、それぞれ単体で飾ってもOK。

このフィギュアの登場に、ファンからは「フリーレンがorzポーズをしている」「『商品になっちゃったよ……』なんて 落ち込んでるように見えますね 笑」「欲しいwww」といった声があがっています。ちなみに、このフリーレンのフィギュア、仰向けにすると、「やめてやめてよ～」って言っているようなポーズに。どう飾っても楽しそうです。

セガ プライズ「ハイプレミアムフィギュア‐フリーレン‐～鉱山で300年働くことになっちゃった～」

そして、もう一つ紹介したいのが、あの「鉱山で300年働くことになっちゃった…」のシーンを再現できるフリーレンのフィギュア(全長約6×18cm)です。魂が抜けたようなこの表情がたまりません。SNSでは、「これ熱すぎるwww」「これをフィギュア化するんかw」「ほしぃ!!」といった声が。シーンのチョイスが最高ですよね。

プライズに登場するのは、ミミックとのセットの方が9月11日から、鉱山の方が8月28日からとなっています。どちらも、ファンにはたまらない“萎えたフリーレン”のフィギュア。ぜひゲットして、名シーンを再現してみてくださいね。

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会