ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中だ。

また、TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催する、作品世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』、大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～』、オリジナルグッズについて、最新情報が発表された。

期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』をはじめ、「葬送のフリーレン」とのコラボレーション・プログラムは、5月30日～2027年1月11日の期間限定で開催する。

『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような町のレストランをテーマにしている。ゲストは、旅人となって、冒険に思いを馳せながら、「葬送のフリーレン」の世界にひたることができます。店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事を楽しむことができる。

フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～

フリーレンが喰いためていたようなビーフプレート、ヒンメルの好物であるオムレツやシュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグ、そしてハイターのためのビールのような泡がのったスープなど、みんなの大好物をモチーフにしたプレートが登場。“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に全身でひたれる“食体験”を満喫できます。

「フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～」は、柔らかく煮込んだお肉をデミグラスソースで味わうひと皿だ。花畑のようなミモザサラダや杖を模したパンで、フリーレンの旅気分を味わえる。

「ヒンメルのオムレツプレート」はチーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメイン。ヒンメルのやさしさと勇敢さが詰まったプレートだ。

「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」は頑張った者に贈られるハンバーグと、おつまみにもなるフィッシュ＆チップス。アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ贅沢なプレートだ。

ヒンメルのオムレツプレート

たのしい旅の宝箱 キッズセット ※6歳までの子供向け

“新パーティー”がテーマのハンバーグやオムライスが入った宝箱のようなキッズメニューも登場。ドリンクやスウィーツもセットになった充実のラインナップでお届けする。

「花香る フリーレンのホワイトソーダ」は、ほのかな花の香りと淡いブルーが美しいドリンク。魔法の杖を携えた涼やかな佇まいを演出している。蒼月草などの花に囲まれた華やかなデザインの木製コースター付きセットもある。「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」は、柔らかな色味のムースやゼリーをあしらいフェルンらしさを演出、魔法の軌道をイメージしたホワイトチョコがポイントだ。

蝶と鏡蓮華をあしらった大人っぽいデザインのスプーン付きセットもある。「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」は、チョコレートケーキにシュタルクの閃天撃がさく裂した作中の印象的なシーンを再現。中に閉じ込めたラズベリーソースと飛び散るパッションソースで爽やかな味わいに仕上がっています。“新パーティー”と冒険の思い出を振り返りながら、ゆかりのメニューを楽しんでほしい。

花香る フリーレンのホワイトソーダ（フリーレンコースター付き）

販売開始日は2026年5月30日。販売場所はロストワールド・レストラン。メニュー、商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合がある。

耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは、2026年5月30日（土）～2027年1月11日（月）の期間限定で開催する。パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を満喫してほしい。

Tシャツ

また、「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場する。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがインパクト大のTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファンの心をくすぐる細部までこだわったグッズを揃えている。 フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャを身に着けて、アトラクションも楽しんでほしい。

販売開始予定日は5月29日。販売場所はシネマ 4-D ストア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア。商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合がある。