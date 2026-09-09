乃木坂46賀喜遥香 北海道のライブ後に行った“焼肉会”を振り返る「五百城茉央ちゃん、冨里奈央ちゃん、川端晃菜ちゃんと同じテーブルで…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月3日（木）の放送では、6月～8月にかけて開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」の振り返り授業をお届け！ 本記事では、7月4日、5日におこなわれた北海道公演について語った模様を紹介します。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「私は、7月におこなわれた『真夏の全国ツアー2026』北海道公演に参加してきました！ さくちゃん（遠藤さくら）と遥香先生のWセンターで、私の大好きな楽曲『Monopoly』を聴けたのが良かったです！ また、実は高2になった今年の新学期から学校に行くのがつらくて苦しんでいたのですが、ライブで披露された『My respect』を聴いて、自然と涙が溢れてきました。“あなたはあなたらしく”と背中を押してもらった気がして、すごく勇気をもらえました。この曲に出会わせてくれて、本当にありがとうございます」（北海道 16歳 女の子）賀喜：リスナーちゃんの好きな曲を披露できて良かった。「My respect」はすごくいい曲なんですよね。ツアーでできて良かったなぁ。毎公演違う気持ちで臨めるし、楽しかった！毎年「真夏の全国ツアー」をやらせていただいて、北海道には毎回行かせていただいているんですけど、それもありがたいなっていう気持ちなんです。北海道ってご飯がおいしいから（笑）。自分でイクラを好きなだけかけられるご飯とか、アイス、スープカレー、白い恋人とか、ケータリングがいっぱい置いてあって、それも楽しみだった。賀喜：今回の北海道公演では、ライブが終わってからメンバーみんなでおいしい焼肉屋さんに行ったんですよ！ 私は五百城茉央ちゃん、冨里奈央ちゃん、川端晃菜ちゃんと同じテーブルでお肉を焼いていたんだけど、私が焼こうとしたら、五百城茉央ちゃんと冨里奈央ちゃんが「先輩には焼かせません！」と言って、トングを持ってくれるわけ（笑）。だから、私は「ありがとう！ もらっちゃおうかな♡」って言って待っていたんだけど、川端晃菜ちゃんは乃木坂46の最年少だから、お姉さん達がお肉を焼いているのをずっと縦揺れしながら待ってるの！ 無言でガン見（笑）！ それで、冨里奈央ちゃんが「焼けたよ！ ひーつん（川端晃菜）食べる？」って言ったら、顔をめっちゃ縦に振って「食べますっ!!」って言って食べるじゃん？ そうしたら「はっ♡ おいしい～！」って言って白米もいっぱい食べて、めっちゃかわいかった（笑）！「焼肉が好きなんです！」「お肉おいしいです！」って言ってめっちゃ食べてたし、終盤になったら、ひーつんがお肉の横に置いてあるパプリカを網の端っこで焼き始めて、「焼けないですね……火が弱いのかな？ 私、パプリカ担当なので」と言って、ずっとパプリカを1人で焼いて食べてた（笑）。「子どもやん！」って思って、かわいかった～！そういうのもあったりして、仲を深めることができました。北海道公演も楽しかったな～！ そういうのもツアーの醍醐味だなって思います。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info