日向坂46山下葉留花「陽子は“愛”重めだと思います」髙橋未来虹と18枚目シングル「イチャイチャ虫」MVの正源司陽子を絶賛

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月4日（金）の放送は、髙橋＆山下の2人でお届け！ 本記事では、2人が9月30日(水)に発売される18枚目のシングル「イチャイチャ虫」について語った模様を紹介します。髙橋：ここで日向坂46からお知らせでございます。9月30日に18枚目のシングル「イチャイチャ虫」が発売されます！山下：わーい！ ありがとうございます!!髙橋：ジャケット写真やミュージックビデオ（以下、MV）も解禁されている頃ではないかと思います。山下：見てくださいましたか～？髙橋：はるはる、これはどんな曲ですか？山下：タイトル通り“イチャイチャ”ということで恋愛ソングなんですけれども、その主人公がまずかわいいんですよ！髙橋：そうだね。山下：私的に女の子が主人公なのかなって感じなんですけど、愛がたっぷりで彼のことを“もう離さないよ！”というくらい、“抱きしめ100％”みたいな感じです。髙橋：MVでも結構それが表れていると思います。今回センターを務める正源司陽子が、大きなハートを終始抱えて行動しているんですけど、やっぱり、最初は自分の“好き”という気持ちでルンルンで一緒に行動するけど、気づいたらハートが傷ついちゃっているという。そんな構図がずっと続いて、それに気づいてハッとするみたいな。それが曲とすごくマッチしてるよね。あと、陽子っぽいんだよな（笑）。山下：陽子はそうですよ！“愛”重めだと思います。髙橋：私もそう思った。MVを通して、もちろん陽子の演技力があるからなんだけど、すごくマッチしてるなと思った。山下：いいストーリーだなと思います。髙橋：うん、絶対にかわいい仕上がりになっていると思います。髙橋：MVの思い出としては、外の撮影のときに、めっちゃ雨が降ったじゃん？山下：降りました！髙橋：とんでもない大雨だったけど、それが止んで“撮影いけます！”となったときに、みんなで虹を見たよね？山下：見ました！髙橋：それがめっちゃ思い出深いです。山下：しかも、ダブルレインボーでしたよね!?髙橋：そうだったの!? 私はサラッとしか見ていなかったけど、持ってるよ（笑）。山下：本当に持ってます！髙橋：楽しかったです。これから（ブログなどに）写真とかも載せていくと思うので、衣装とかも含めてMVを楽しんでいただければと思います。たくさん聴いてください！山下：お願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46