津田健次郎“テレビ番組MC”に緊張も「二宮和也さんのお人柄に救われました」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月6日（日）の放送では、津田が出演したテレビ番組「ニノなのに」（TBS系）について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、放送された『ニノなのに』を拝見しました。津田さんの珍しい司会姿、とても緊張しているように見えました。終始和気あいあいとした雰囲気でしたが、収録の裏話などがありましたら聞きたいです」

◆テレビ番組MCに緊張

津田：そうなんです。「ニノなのに」という二宮（和也）さんがメインでやっていらっしゃる番組に出演させていただきまして。そこでMCをやらせていただいたんですけど……やっぱり、勝手が分からなくて。何回か出たことのある番組だったら“こんな雰囲気かな”というのがあるのですが、それは緊張しましたよ。でも、後から反省しちゃったりしました。“もっといろいろできたな”と思って（笑）。（収録中は）ちゃんとやらなきゃモードに入っちゃったんですよ。だけど「ちゃんとやらなくて良かったやつじゃない？」って。

小手っち（小手伸也さん）と一緒に出演できたのも良かったなと思いました。番組内でも少し話したかもしれないですけど、結構昔に「capeta」というレースアニメでご一緒したり、舞台でも結構ご一緒させていただいたりしたので。だから「小手っちがいる！」と思ってホッとしました。あと小手っちはXで僕にすごく絡んでくれるので、それにも感謝です。

和気あいあいとした、のんびりとした番組でした。それはやっぱり、二宮さんのお人柄なんですかね。「はじめまして」くらいの感じだったんですけど、まったく緊張させない空気感と言いますか、（物腰が）すごく柔らかい方で、そこに本当に救われましたね。

もし次、出演させていただける機会があれば、もうカンペとか全部無視しようかなと思ったりしたので（笑）。もし良かったらまた声をかけてください。よろしくお願いします。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking