バンダイは、『名探偵プリキュア!』より「まわして変身! シャインアルカナロッド」(7,480円)を8月29日に発売する。

「まわして変身! シャインアルカナロッド」は、キュアアルカナの変身・浄化あそびに加えて、アニメ／映画で使用する4人のプリキュアの合体浄化技あそびができるアイテム。お花を開く回転ギミックが特徴的なステッキだ。また、プリキュアマコトジュエルが4個付属する。

セット内容

シャインアルカナロッド本体…1個

プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ変身ver.）…1個

プリキュアマコトジュエル（キュアアルカナ浄化ver.）…1個

プリキュアマコトジュエル（名探偵プリキュア！浄化ver.）…1個

プリキュアマコトジュエル（名探偵プリキュア！ムービー浄化ver.）…1個

『名探偵プリキュア!』とは

『名探偵プリキュア!』は、2026年放送開始のプリキュアシリーズ第23弾。1999年を舞台に、『困っている人を助けたい』という想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが主人公だ。14歳の中学2年生・明智あんなは2027年の現代から1999年にタイムスリップし、同年代の小林みくると出会う。怪盗団ファントムに困る人を見逃せないという思いから二人は「名探偵プリキュア」に変身し、みんなの笑顔を推理で守る。

(C)ABC-A・東映アニメーション (c)2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会